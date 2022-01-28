Что происходит в «храме крыс» посреди пустыни

В Индии существует необычный храм, который находится посреди пустыни. Шри Карни Мата более известен как «храм крыс», так как в нем живет около 20 тысяч грызунов, которым поклоняются местные жители. О том, как появился храм и что там

Фото: Jean-Pierre Dalbéra/wikimedia.org Jean-Pierre Dalbéra/wikimedia.org

происходит — в материале «Рамблера».

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Храм был возведен в честь святой Карни Мата, которая считается воплощением богини Дурги — супруги Шивы из древнеиндийской мифологии. У Карни Мата была непростая судьба. Она родилась в обычной семье, вышла замуж, но супружеской жизнью не жила. Позже она попросила взять в жены свою младшую сестру и покинула деревню. Девушка скиталась по деревням вместе с коровами и спала на природе. Однажды она остановилась в деревне, из которой ее прогнали. Тогда она ушла жить в лес, где и пробыла до конца своих дней. Сейчас в этом месте расположена пустыня, а также храм Шри Карни Мата.

Согласно легенде, еще до смерти Карни Мата, с ее пасынком произошло несчастье. Он собирался попить воды из озера, но утонул. Тогда она пришла к загробному богу Яме и попросила вернуть его в мир живых, но тот отказал. С тех пор святая нарекла всех мужчин ее рода не попадать в загробное царство. По преданию, все они после смерти должны перерождаться в крыс, а после этого снова в людей.

С тех пор в храме начали жить крысы. Так как Карни Мата считается покровительницей нищих и обездоленных, крыс почитают как священных животных. В храм стекаются паломники со всей Индии. Они подкармливают животных в знак уважения к святой. Им привозят зерно, фрукты, орехи.

Shakti/wikimedia.org

Здесь все сделано для удобства крыс. Ежемесячно семьи паломников меняются для того, чтобы ухаживать за крысами в храме. Для них сделали пол с подогревом, тоннели для передвижения, а под куполом натянули защитную сетку для того, чтобы птицы не крали еду.

В храме крыс есть свои порядки и приметы. Например, все, к чему прикасаются крысы, считается священным. Верующие, приезжающие сюда, готовы пить воду и употреблять пищу из одной тарелки с крысами, так как считается, что таким образом можно избавиться от болезней. Убивать крысу из храма — большой грех. Если это все-таки случается, то человек должен сделать подношение в храм в виде статуэтки золотой или серебрянной крысы. Многие приезжают сюда для того, чтобы встретить крысу-альбиноса — это считается большой удачей.

Несмотря на то, что интерес храм вызывает у последователей индуистов, посмотреть на него стекаются большинство туристов. Те, которые не придерживаются этой религии, оставляют противоречивые отзывы о храме. Дело в том, что, согласно религиозным обрядам, в священное место нужно заходить босиком. Однако у входа в храм есть предприимчивые торговцы, которые продают одноразовые носки. Туристы, купившие их, говорят, что лучше брать с собой носки, которые вам не жалко, так как многие неоднократно становились свидетелями того, как продавцы собирали выброшенные носки и продавали следующим партиям туристов. Также путешественники отмечают, что не стоит питать особых иллюзий относительно этого места, так как крысы чувствуют себя довольно свободно. Поэтому будьте готовы, что при посещении храма животное может в буквальном смысле свалиться на вашу голову.