Места, которые скоро исчезнут

Из-за изменений климат, экологии и других последствий жизнедеятельности человека на Земле, многие популярные туристические места могут скоро исчезнуть с лица нашей планеты. Поэтому пока у вас есть время, вы еще можете успеть их посетить, так как по прогнозам ученых, в ближайшие 50 лет некоторые природные достопримечательности уже не будут доступны для туристов. В материале “Рамблера” — места, которые могут скоро исчезнуть.

Фото: Рамблер Рамблер

Тадж Махал

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Несмотря на то, что на первый взгляд это место кажется довольно величественным и устойчивым, Тадж Махал могут закрыть для туристов в ближайшие пять лет. Правительство уже не раз обсуждало решения для ограничения туристического потока к дворцу. Дело в том, что не самая лучшая экология Индии, а также большое количество людей вредят этому зданию. Оно может утратить свой вид, а со временем и вовсе разрушится. Именно поэтому доступ туристов к нему планируют ограничить.

Тадж Махал был построен в XVII веке царем Шах-Джаханом в качестве подарка своей покойной жене Мумтаз-Махал. Для строительства были использованы высококачественные материалы, а для транспортировки и возведения потребовалось 20 тысяч рабочих и тысяча слонов.

Килиманджаро

Самая высокая гора Африки и мировая достопримечательность может исчезнуть из-за таяния ледников. Ежегодно ученые исследуют ее и каждый раз сокращают свои прогнозы: если раньше прогнозы исчезновения Килимнджаро датировались 2040 годом, то теперь они сократились на семь лет. Ученые уверяют, что новые климатические условия не пощадят это место. Постепенно самая высокая точка Африки будет лишаться своего снежного покрова.

Килиманджаро находится в Танзании и всегда была местом привлечения туристов. Несмотря на то, что вершина этой горы находится в облаках, туристам достаточно легко совершать на нее подъем без специализированной подготовки и снаряжения. Однако сложность заключается в том, что человек во время восхождения должен пройти разные климатические условия. Если внизу это тропики, то наверху — ледники.

Мадагаскар

К исчезновению известного острова приложили руку люди. Дело в том, что на Мадагаскаре очень хрупкая экосистема, которая работает с перебоями из-за браконьерства и вырубки лесов. Если правительство не будет предпринимать меры, то через 30 лет уникальные животные и растения исчезнут с лица Земли.

Мадагаскар считается островом с уникальной природой. Там обитают лемуры, растут баобабы, а также находятся растения и животные, которых нет в других странах. Поэтому ученые считают важным защитить все эти виды от вымирания и уничтожения. Туристы едут туда не только ради достопримечательностей, но и для пляжного отдыха: здесь довольно много курортов и бухт, предназначенных для разных туристов.

Венеция