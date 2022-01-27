Почему зимой итальянцы греются на улице

В жаркой Италии зимой совершенно не так хорошо, как летом. Если вы были в Италии в холодное время года и жили в отеле, то вам очень повезло. Самим итальянцам зимой приходится буквально греться на улице, потому что температура в домах гораздо ниже. В материале “Рамблера” — о том, почему проводить зиму в Италии — плохая идея.
Зимой температура в Италии не опускается ниже нуля, если речь идет н ео горных районах. Средняя температура зимой составляет +5 градусов по Цельсию. При этом, из-за высокой влажности плюсовая температура ощущается по-другому. и если столбик термометра показывает плюс, то почти наверняка нахождение на улице ощущается как в минус. Однако даже такая температура может показаться итальянцам довольно теплой, так как в их домах она может опускаться ниже.
В Италии нет центрального отопления, его контролирует государство, которое может включать и отключать отопление. В некоторых южных регионах отопление дают всего на несколько часов в сутки, чтобы прогреть квартиру. Например в Палермо нельзя включать отопление больше, чем на восемь часов в сутки. В Милане эта цифра достигает 14 часов. Это делается в рамках закона о защите окружающей среды. Он также гласит, что отопление запрещено включать с 15 апреля и до 15 октября, иначе будет штраф.
У некоторых итальянцев в квартирах есть газовые колонки, с помощью которых они стараются поддерживать комфортную температуру в доме. Однако государство запрещает нагревать воздух в жилище выше 21-22 градусов тепла, чтобы не вредить экологии. При этом, не все могут себе это позволить, так как газ в Италии очень дорогой. За отопление у итальянцев выходит от 125 до 250 евро в месяц (от 11 тысяч до 22 тысяч рублей). То есть за три месяца календарной зимы итальянская семья может отдать за отопление до 750 евро (66 тысяч рублей).
Свободное время зимой итальянцы проводят на улице, в общественных местах или у более обеспеченных друзей, которые могут позволить себе отопление. Существует еще один выход — ночью, когда особенно холодно, итальянцы надевают на себя несколько слоев одежды, а также покупают теплые одеяла.