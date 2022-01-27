Почему зимой итальянцы греются на улице

В жаркой Италии зимой совершенно не так хорошо, как летом. Если вы были в Италии в холодное время года и жили в отеле, то вам очень повезло. Самим итальянцам зимой приходится буквально греться на улице, потому что температура в домах гораздо ниже. В материале “Рамблера” — о том, почему проводить зиму в Италии — плохая идея.

Фото: Рамблер Рамблер

Влажность и холод

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Зимой температура в Италии не опускается ниже нуля, если речь идет н ео горных районах. Средняя температура зимой составляет +5 градусов по Цельсию. При этом, из-за высокой влажности плюсовая температура ощущается по-другому. и если столбик термометра показывает плюс, то почти наверняка нахождение на улице ощущается как в минус. Однако даже такая температура может показаться итальянцам довольно теплой, так как в их домах она может опускаться ниже.

Защита экологии

В Италии нет центрального отопления, его контролирует государство, которое может включать и отключать отопление. В некоторых южных регионах отопление дают всего на несколько часов в сутки, чтобы прогреть квартиру. Например в Палермо нельзя включать отопление больше, чем на восемь часов в сутки. В Милане эта цифра достигает 14 часов. Это делается в рамках закона о защите окружающей среды. Он также гласит, что отопление запрещено включать с 15 апреля и до 15 октября, иначе будет штраф.

Газовые колонки

У некоторых итальянцев в квартирах есть газовые колонки, с помощью которых они стараются поддерживать комфортную температуру в доме. Однако государство запрещает нагревать воздух в жилище выше 21-22 градусов тепла, чтобы не вредить экологии. При этом, не все могут себе это позволить, так как газ в Италии очень дорогой. За отопление у итальянцев выходит от 125 до 250 евро в месяц (от 11 тысяч до 22 тысяч рублей). То есть за три месяца календарной зимы итальянская семья может отдать за отопление до 750 евро (66 тысяч рублей).

Как греются итальянцы