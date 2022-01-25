Как в Норвегии появился русский город-призрак

В Норвегии существует российский город-призрак, для посещения которого не нужна виза. Сейчас там работает гостиница и кафе, а также регулярно приезжают туристы для того, чтобы посмотреть на эстетику Советского Союза. В материале “Рамблера” — о российском городе в Норвегии, где идеально сохранилась атмосфера СССР.

Фото: Рамблер Рамблер

Полярники и добыча угля

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Поселок Пирамида расположен на архипелаге Шпицберген. Свое название он приобрел благодаря форме горы, у подножия которой он расположен. Ближайший большой город рядом с Пирамидой — Баренцбург расположен в 120 километрах.

С 1931 года поселок стал советским, когда его выкупил трест “Артикуголь”. Эта организация до сих пор занимается экономической деятельностью на Шпицбергене. В 1939 году в поселке пирамида началось строительство одноименной шахты, но оно прекратилось с началом Великой Отечественной войны в 1941 году. Тогда оттуда эвакуировали всех полярников, которые уничтожили оборудование и угольный склад перед началом войны.

Вновь в Пирамиды отправили людей лишь в 1946 году. Тогда туда приехали более 600 человек, которые занялись строительством рудника. Поселок начал облагораживаться: появилась первая улица, порт, небольшие домики. В 60-х годах население Пирамиды превышало уже 1000 человек. В поселке появился бассейн, библиотека, зимний сад, а также капитальные многоэтажки.

Закрытие шахты и консервация

В 1997 году было принято решение закрыть шахту. Как это и происходило со всеми подобными городами, Пирамида быстро опустела. Последний уголь там добыли в марте 1998 года. Постепенно население сократилось — люди либо возвращались на родину, либо уезжали в другие города Шпицбергена, все дома и социальные объекты были законсервированы.

Более десяти лет в Пирамиде не было людей. Поселок периодически подвергался набегам вандалов, которые разрушали квартиры и грабили все, что оставалось на спецобъектах. Однако из-за погодных условий мебель и предметы быта, которые остались в поселке, были практически нетронуты.

Музей под открытым небом

Сейчас Пирамида является местом притяжения туристов. Здесь довольно сухой воздух, а температура летом не поднимается выше +4 градусов. Поэтому вся мебель, обстановка и даже некоторые предметы быта, здесь сохранились.

Сейчас туристы приезжают в Пирамиду для того, чтобы окунуться во времена Советского Союза. Здесь можно найти старые книги, тетради, плакаты с лозунгами, электронику, а также посмотреть, с помощью каких приборов готовили в советских столовых. В бассейне сохранилась плитка, произведенная в СССР, а также многие спортивные атрибуты.

Здания здесь не разрушены и сохраняют свой вид из-за особенностей климата и почвы. По этой же причине на островах архипелага Шпицберген нет кладбищ и не проводятся захоронения.

Жизнь здесь продолжается, хоть и не такая бурная, как это было в 60-80 годах прошлого века. В 2009 году здесь были восстановлены гостиница и ресторан для туристов. Везде сохранился дух Советского Союза, в том числе и огромный бюст Ленина на центральной улице города. Было восстановлено водоснабжение, проведено тепло, а в 2016 году здесь открыли небольшой порт.