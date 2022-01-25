"Показали себя с плохой стороны”: как в Европе относятся к россиянкам

Всем известно утверждение о том, что в России самые красивые женщины. Однако оно появилось довольно давно, да и красота — вещь довольно субъективная. За границей россиянки привыкли к вниманию, которое им оказывают иностранцы, особенно это касается Турции и Египта. Как обстоят дела в европейских странах — в материале “Рамблера”.

Фото: Рамблер Рамблер

Девушки, которые пытались завести отношения с мужчиной из Европы, поделились своими впечатлениями. Оказалось, что на самом деле не все так радужно. Многие девушки отметили, что если искать себе мужчину на сайтах знакомств, то никого моложе 50 лет там найти не получится. При этом, эти “возрастные” мужчины ищут себе молодую красавицу. Кроме крыши над головой, как уверяют девушки, они дать ничего не смогут. На форумах советуют не рисковать, если мужчина вам несимпатичен. Вы можете приехать в небольшой город в Германии, где нет практически ничего, как это было с одной из девушек.

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“Начнем с того, что большинство из них это старые и некрасивые люди. Я всегда считала, что сила некрасивых мужчин в том, чтобы научиться красиво ухаживать, очаровывать женщину, делать искренние подарки и так завоевывать ее любовь”, “Сейчас, как мне кажется, нормальных иностранцев все меньше на сайтах, все больше неликвида” (Прим. ред. — здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

Также женщины говорят, что стоит учитывать разницу менталитетов и пренебрежительное отношение некоторых европейцев к русским. По словам некоторых девушек, иностранцы среди русских девушек ищут себе не жену, а помощницу по дому, которая будет готовить, убирать и стирать. Классическая история складывается, когда женщине такая жизнь надоедает, она пытается уехать, но не может забрать детей. Поэтому там и остается.

“Спасибо, больше не надо!!! 5 лет замужем за Немцем. Еле ноги унесла. И хорошо, что успела ребенка вывезти (от ювеналов)”, “Для заграничных мужиков русские девушки то же, что и для наших таджички”, “Что касается почтовых невест, что российских, что украинских, что тайских - о них вообще на Западе не очень хорошее мнение, и нормальный адекватный мужчина не будет искать русскую невесту на сайте знакомств. Ну сами подумайте, с какой стати?”, ”И тем не менее страшные и жадные иностранцы предпочитают таек и и филиппинок в жены. Они работящие и послушные, а русские женщины показали себя с плохой стороны”

Девушек, которые ищут себе мужчину на сайте знакомств за рубежом, называют “почтовой невестой”. Для многих становится очевиден тот факт, что те, кто ищут себе мужа в социальных сетях или на специализированных сайтах, делает это не по любви. Поэтому к таким девушкам особое отношение, их презирают и недолюбливают в обществе. Те, кто выходит замуж по-любви, ничем не отличаются от иностранок, живущих там всю жизнь.