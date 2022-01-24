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38 минут назад

Плюсы и минусы раннего бронирования

Чем раньше вы забронируете путешествие, тем лучше. Так думают любители долгосрочных планов и раннего бронирования. Правда ли это, читайте в материале "Рамблера".

Плюсы и минусы раннего бронирования
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Туристы путешествуют круглый год, но за исключением новогодних праздников, с окончанием пляжного сезона рынок замирает. Фанатов зимних видов спорта намного меньше любителей теплого моря. Однако отельерам, которые остались "зимовать" без туристов все еще необходимо покрывать расходы на содержание огромных помещений, делать ремонт и платить зарплаты сотрудникам. Поэтому они объявляют скидки на проживание.

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Туроператоры выгодно скупают номера по льготной цене и формируют пакет с приличной скидкой. Правила раннего бронирования требуют 50% оплаты в течение 5 дней после заключения договора. То есть, владелец отеля получает свои деньги здесь и сейчас, это помогает пережить межсезонье.

Бронирование проходит в несколько этапов. За полгода до поездки, когда раннее бронирование открывается, скидки могут доходить до 50%. Добавьте сюда богатый выбор отелей и номеров, подходящие даты, удобное время вылета. Подбор тура на начальном этапе гарантирует самую большую скидку.

В конце каждого месяца туроператоры снижают цены минимум на 5%. А за 21 день до отъезда вам достанутся лишь самые невостребованные отели и направления.

Плюсы раннего бронирования

Если ваша жизнь стабильна, и вы можете строить долгосрочные планы, лучше бронировать тур заранее.
  • Чем ближе сезон, тем дороже обойдется путевка.
  • Существует целый ряд отелей у моря с шикарными пляжами, отличным питанием и анимацией. Номера в них разбирают уже в марте.
  • Вы сможете выбрать лучшее время вылета и удобный аэропорт.
  • При заключении договора вы платите 50% от стоимости тура. Остальные деньги вносятся частями.
  • Позаботившись об отпуске заранее, можно расслабиться и жить в приятном предвкушении отдыха.

Недостатки

Чаще всего они касаются фактов, которые невозможно предугадать.
  • За полгода в жизни многое может измениться. В случае отмены вылета вы теряете от 50% до 90% стоимости путевки.
  • Жесткие штрафные санкции за смену фамилии или даты вылета. Так что с браком придется подождать.
  • Банкротство туроператора невозможно предвидеть, потому что случается оно даже с известными компаниями.
  • Резкие скачки доллара и евро зависят от событий на мировой политической арене, повлиять на которые нельзя.
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