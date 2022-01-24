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1 час назад

Город, в котором нельзя рожать и умирать

В Северном Ледовитом океане есть архипелаг Шпицберген, административным центром которого является город Лонгйир. В этом месте людям запрещено рожать и умирать. "Рамблер" рассказывает, почему.

Город, в котором нельзя рожать и умирать
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Лонгйир — это самое северное в мире поселение с населением свыше тысячи человек. Архипелаг, на котором он находится, принадлежит Норвегии, однако хозяйственную деятельность там могут вести разные страны, в том числе Россия. Жители города в основном занимаются туризмом, наукой и добычей угля.

Странные запреты были введены из-за особенностей арктического климата и с целью заботы о местных жителях. Умирать там нельзя из-за вечной мерзлоты: температура грунта всегда ниже 0 градусов, поэтому тела при захоронении не разлагаются. Запах может привлечь белых медведей. Соответствующий закон был принят в 1950 году. Если же все-таки кто-то умирает, тело переправляют по воздуху или морю в другую часть страны и там хоронят.

Также действует запрет на роды. Беременных женщин на последних месяцах отправляют на материковую часть Норвегии, так как в городе нет родильных домов.

Кроме того, местным жителям нельзя заводить кошек. Считается, что они могут навредить экологии, в отличие от собак.

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