Самый депрессивный месяц: где отдыхать в феврале

Многие специалисты в области психического здоровья называют февраль «депрессивным» месяцем. В феврале наиболее сильно ощущается усталость от зимы, тепла и солнца все еще нет, плю авитаминоз. Многие люди переживают из-за дня всех влюбленных, так как он особенно подчеркивает одиночество. "Рамблер" расскажет, где можно отдохнуть в феврале.

Египет

Температура воды в Шарм-эль-Шейхе поднимается до +20 °C и находится много туристов, которые проводят время в воде. Однако температура воздуха ниже, поэтому позагорать на пляже не выйдет. С утра и вечером прохладно, зато днем можно смело гулять в футболке и изучить пустыню, известные пирамиды, храмы и мечети.

Доминикана

Сезон купания в феврале в Доминикане находится в самом разгаре. Температурные показатели очень высокие, уровень влажности комфортный, а осадки выпадают редко. Кстати, в конце февраля в Доминикане проводится широкомасштабное празднование Дня независимости, которое сопровождается шествиями и конкурсами.

Мальдивы

Мальдивы в феврале популярны из-за количества бракосочетаний и желания отпраздновать 14 февраля в теплой стране. Также туда едут те, кто устал от безумного рабочего графика, потому что отдых на Мальдивах чаще всего пассивный — вкусная еда, водные процедуры и здоровый сон. Именно в феврале погода располагает к купанию: воздух прогрет до +30 °C, ветер и осадки отсутствуют.

Таиланд