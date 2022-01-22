Отдых по шкале Рихтера: города, которые чаще всего трясет

Землетрясения по-прежнему ужасают людей, хотя современная наука позволяет в большинстве случаев их хотя бы предвидеть. «Рамблер» выяснил, в каких туристических городах угроза землетрясения вполне реальна.

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Стамбул

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К югу от древней столицы Турции находится Северо-Анатолийский разлом. Анатолийская плита движется на запад, так как находится под давлением Евразийской плиты с севера, Аравийской и Африканской — с юга. В зоне разлома неоднократно происходили землетрясения магнитудой в семь и выше баллов. А в августе 2021 года мэр Стамбула Экрем Имамоглу предупредил, что город уже на пороге большого землетрясения, к которому не готов, так как многие отели были построены без учета сейсмической устойчивости.

Лос-Анджелес

Лос-Анджелес находится в активной сейсмической зоне и соседствует с разломом Сан-Андреас. Кроме того, через сам город проходит разлом Пунте-Хиллс. Последнее крупное землетрясение магнитудой в 6,7 произошло в 1994 году, его эпицентром стала долина Сан-Фернандо. Тогда погибло шестьдесят человек, а всего пострадало семь тысяч человек. А в октябре 2021 года в Городе ангелов было зафиксировано землетрясение магнитудой в 3,6 в полутора километрах от центра Лос-Анджелеса. По оценкам ученых, сейсмическая активность в регионе со временем будет только возрастать.

Катманду

Город землетрясений в прямом смысле слова. Непал регулярно сталкивается с этим стихийным бедствием. Например, в 2015 году произошло мощное землетрясение магнитудой 7,9, эпицентр которого находился в 82 километрах от столицы Непала. Город серьезно пострадал, многие дома были разрушены до основания.

Джакарта