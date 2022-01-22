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1 час назад

Что удивляет русских в американцах

Существует множество русских обычаев и привычек, которые удивляют американцев. Но есть и обратная сторона. Некоторые вещи вызывают бурю эмоций и у русских — об этом в материале "Рамблера".

Что удивляет русских в американцах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В первую очередь, порции в американской кухне, как правило, огромные. Так, одно из любимых блюд в Америке, как бургеры, зачастую больше ладони, а порция попкорна в кинотеатре больше головы. И порой людям достаточно всего одной порции на двоих.

Кроме этого, русских удивляет, что в Америке получить водительские права можно с 16 лет, в то время, когда в России данная процедура доступна лишь по достижении 18-летнего возраста. Автомобили также легче продавать и покупать, нежели в России, и не надо тратить много времени на то, чтобы поставить его на учет, зарегистрировать и прочее.

Русских также удивляет легкодоступность домов в Америке. Злоумышленнику не составит труда, чтобы в них попасть, поскольку зачастую у них нет никаких заборов и решеток, а у двери всего один небольшой замок.

И, конечно же, русских поражает огромное количество белок на улицах Америке. Их примерно столько, сколько и голубей в России. А окрас грызунов преимущественно серый и черный, а не рыжий.

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