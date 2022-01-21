Какую квартиру можно снять в Нью-Йорке за $950

Пользователь Reddit выложил фотографию квартиры, которую можно снять в Нью-Йорке за $950 (73 378 рублей).

Фото: @ronervin @ronervin

Хозяин квартиры, 31-летний Рон Эрвин, утверждает, что живет в одной из самых маленьких квартир в Нью-Йорке. Ее площадь — 100 фут², или 9 м². В квартире есть мини-холодильник, две односпальные кровати и вешалка для одежды, но нет плиты и собственной ванной комнаты. Ванную и туалет мужчина делит с соседом из другой квартиры. Плита и микроволновка ему не нужна, так как Рон редко готовит. Также в его распоряжении общий двор.

Рон использует пространство и мебель на максимум: комод — это одновременно письменный стол; стулья — только складные, вместо шкафа — вешалка для одежды.

Эрвин выложил в свой TikTok видео с обзорной экскурсией по квартире. Оно набрало более 2,1 млн просмотров.

В интервью изданию Insider Рон отмечает, что увидел объявление о сдаче около года назад, когда переехал в Нью-Йорк.

«Цена была подходящей. Мне нормально. Так что я просто взял ее, и мне все нравится. А еще я люблю этот район», — отмечает Эрвин.

Правда, не всем такой образ жизни подходит. В комментариях люди удивляются даже не размерам квартиры, а размеру аренды.