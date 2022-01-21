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46 минут назад

«Тюрьма без туалета»: какую квартиру можно снять в Нью-Йорке за $950

Пользователь Reddit выложил фотографию квартиры, которую можно снять в Нью-Йорке за $950 (73 378 рублей).

Какую квартиру можно снять в Нью-Йорке за $950
Фото: @ronervin@ronervin

Хозяин квартиры, 31-летний Рон Эрвин, утверждает, что живет в одной из самых маленьких квартир в Нью-Йорке. Ее площадь — 100 фут², или 9 м². В квартире есть мини-холодильник, две односпальные кровати и вешалка для одежды, но нет плиты и собственной ванной комнаты. Ванную и туалет мужчина делит с соседом из другой квартиры. Плита и микроволновка ему не нужна, так как Рон редко готовит. Также в его распоряжении общий двор.

Рон использует пространство и мебель на максимум: комод — это одновременно письменный стол; стулья — только складные, вместо шкафа — вешалка для одежды.

Эрвин выложил в свой TikTok видео с обзорной экскурсией по квартире. Оно набрало более 2,1 млн просмотров.

В интервью изданию Insider Рон отмечает, что увидел объявление о сдаче около года назад, когда переехал в Нью-Йорк.

«Цена была подходящей. Мне нормально. Так что я просто взял ее, и мне все нравится. А еще я люблю этот район», — отмечает Эрвин.

Правда, не всем такой образ жизни подходит. В комментариях люди удивляются даже не размерам квартиры, а размеру аренды.

«Черт, ты по сути платишь за то, чтобы жить в тюремной камере, и даже у них есть туалет», «Шкаф за 950 долларов в месяц», «Я не совсем понимаю, как это называется "квартирой". Это одноместная комната со раковиной», «Если у вас нет окна, это может быть незаконная сдача», — пишут пользователи форума Reddit.

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