Кто и зачем строит Ноев ковчег-2024

Популярность круизных путешествий растет несмотря на пандемию. Компании делают все для того, чтобы рейсы становились длиннее, а маршруты – разнообразнее. А что если отправиться в круиз… навсегда? “Рамблер” знает, где это возможно уже сейчас.

Storylines – “жилой комплекс в море”. Это круизный лайнер, инфраструктура которого позволяет жить в его каютах постоянно. Он строится на верфи в Хорватии и будет спущен на воду в 2024 году. Тогда начнется первое путешествие длиной в тысячу дней через шесть континентов. При этом корабль проводит в среднем от трех до пяти дней в каждом порту.

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По словам представителей компании, часть меблированных апартаментов уже продана. Также несколько “кают” можно арендовать на длительный срок от 12 до 60 лет. Представители компании предсказывают, что до конца 2022 года все доступные квартиры будут заняты.

Этот проект, на самом деле, намного больше, чем просто огромный оборудованный лайнер. В интервью основатель и генеральный директор Алистер Пантон рассказал, что потенциальные жители проходят собеседование. Им не нужны случайные люди. В идеале население Storylines должно превратиться в настоящее сообщество представителей самых разных слоев и профессий. Ведь им предстоит не только устраивать собственную жизнь на судне, но и участвовать в общественной. Например, выбирать порты, куда лайнер будет заходить.

Хотя круизы долгое время ассоциировались со старшим поколением, в последние годы тренд изменился. Все больше и больше молодых людей увлекаются этими путешествиями. По словам Пантона, возрастной диапазон тех, кто уже вносил депозиты, невероятно широк:

“У нас есть пенсионеры, дети и все остальные, включая молодых цифровых кочевников. Много людей семейных хотят попасть на борт. В этой категории к нам обращаются люди в возрасте от 30 до 40 лет с маленькими детьми”.

Жители получат взамен полноценную жизнь со множеством впечатляющих удобств, но только в море. На корабле будет команда медиков, физиотерапевтов, а также ультрасовременный оздоровительный центр, аптека и почтовое отделение. Питание обеспечат 20 ресторанов и баров, небольшая пивоварня и огород. Три плавательных бассейна, а также библиотека, кинотеатр, боулинг разнообразят досуг. Вопрос обучения и удаленной работы компания тоже учла. На лайнере будет возможность повести ребенка в школу, а также проводить лекции для взрослых и предоставить коворкинги.

Воздействие круизов на окружающую среду было горячей темой в последние годы, и Пантон подчеркивает, что корабль спроектирован с учетом этого. Корабль будет работать на сжиженном природном газе – одном из самых экологически чистых видов топлива.

Стоимость резиденции стартует от 31 миллиона рублей. Собственники могут использовать купленные “каюты” по своему усмотрению: жить самим или сдавать, приглашать гостей. Также с жителей будет взиматься плата за проживание, которая покрывает расходы компании на питание и обслуживание. Те, кто купил жилье, имеют право получить апартаменты в другом лайнере, если этот выйдет из строя. Ничего доплачивать им не придется.