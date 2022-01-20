Почему китайцы не пьют молоко

Непереносимость лактозы – особенность организма, причина которой кроется в генах. Среди представителей разных народов процент людей нетолерантных к этому веществу сильно разнится. Так, в России, в среднем, из 100 человек 15 не могут употреблять лактозосодержащие продукты. В Китае этот процент значительно выше. С чем это связано, расскажет "Рамблер".
У большинства китайцев действительно непереносимость лактозы. Согласно множеству проведенных исследований, их кишечник вырабатывает недостаточное количество лактазы – фермента, который необходим для переваривания лактозы (сложного сахара), содержащегося в молоке. Таким образом, если китаец выпьет молоко, то организм просто не сможет его переварить. В результате могут начаться диарея и развиться другие серьезные проблемы с ЖКТ.
Все вышеприведенные факторы сыграли свою роль в том, что китайцы все чаще заменяли молоко зеленью, прогулками на солнце и морскими блюдами. Так они добирали свой процент белка, кальция, витамина "Д" и других микроэлементов.
Однако в последние годы вместе с ростом благосостояния китайцы начали постепенно наращивать потребление молочных продуктов.Сегодня средний житель потребляет около 30 килограммов молока в год. Особой популярностью в стране пользуются мороженое и сыры. Людям, страдающим частичной непереносимостью лактозы, врачи также рекомендуют заменить в рационе молочные продукты кисломолочными, чтобы организм получал белок и кальций в необходимых количествах.