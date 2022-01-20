Почему китайцы не пьют молоко

Непереносимость лактозы – особенность организма, причина которой кроется в генах. Среди представителей разных народов процент людей нетолерантных к этому веществу сильно разнится. Так, в России, в среднем, из 100 человек 15 не могут употреблять лактозосодержащие продукты. В Китае этот процент значительно выше. С чем это связано, расскажет "Рамблер".

У большинства китайцев действительно непереносимость лактозы. Согласно множеству проведенных исследований, их кишечник вырабатывает недостаточное количество лактазы – фермента, который необходим для переваривания лактозы (сложного сахара), содержащегося в молоке. Таким образом, если китаец выпьет молоко, то организм просто не сможет его переварить. В результате могут начаться диарея и развиться другие серьезные проблемы с ЖКТ.

сложность производства молока на маленьких территориях;

получение всех необходимых веществ из зелени и окружающей среды;

генетическая предрасположенность к прекращению выработки ферментов для переваривания молока после пяти лет. На территории Китая всегда было недостаточно места для полноценного выпаса скота. Поэтому рис и морепродукты заняли свою основную нишу в китайском рационе. Для депопуляризации молочных продуктов среди китайского населения есть несколько причин:

Все вышеприведенные факторы сыграли свою роль в том, что китайцы все чаще заменяли молоко зеленью, прогулками на солнце и морскими блюдами. Так они добирали свой процент белка, кальция, витамина "Д" и других микроэлементов.