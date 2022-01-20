Во многих отелях с системой все включено часто расположены магазины с сувенирами и продуктами питания. Так как All Inclusive не предполагает выход за пределы отеля каждый день, да и многие гостиницы расположены довольно далеко от крупных городов, в этих магазинах можно купить все: начиная от бутилированной воды и заканчивая национальной одеждой и посудой. Однако знающие туристы говорят, что даже если необходимость покупки срочная, то лучше взять такси и поехать “в город” за необходимыми вещами. В материале “Рамблера” — отзывы туристов с советами о том, почему нельзя ничего покупать в магазине при отеле.

Фото: Рамблер Рамблер

Туристы рассказывают, что в магазинах при отелях большие наценки на сувениры и даже на еду. В некоторых случаях ценник может быть выше в 3-5 раз. При этом, даже в магазинах Duty Free и в аэропорте ценник ниже, чем этот.

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“Если тут вам будут продавать магниты за пять долларов, то в магазине через дорогу они будут продаваться за один доллар. Не надо сразу скупать все сувениры в первый день отпуска. Сначала присмотритесь к ценникам в отеле и близлежащих магазинах. Лучше потратиться на транспорт. Так вы поедете за сувенирами, а заодно и прогуляетесь по городу” (Прим. ред. — здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены)

Некоторые туристы подробно описывают схемы, по которым работают продавцы в таких отелях. Они специально заманивают к себе постояльцев отелей и навязывают свои товары. Путешественники говорят, что в магазинах продавец может налить вам чай, кофе, подарить какие-то бесплатные безделушки для того, чтобы вы у него что-то купили. Такая психологическая уловка работает как навязывание, потому что после того, как вам предложили что-то бесплатно, вы начинаете думать, что теперь ему должны. И идете покупать у него товар, а на самом деле вам продают все с наценками за чай и эти мини-сувениры.

В магазинах при отелях также можно нарваться на подделки. В некоторых предоставляют большой выбор товаров, в том числе и брендовых. На первый взгляд, магазин может выглядеть хорошо, ухоженно и дорого. Там вам будут продавать вещи различных известных брендов, но стоит помнить о том, что в таких местах вы, вероятнее всего, купите подделку. Даже если вы найдете толстовку из масс-маркета, то вряд ли она будет официальной.

“На территории отеля есть магазины поддельных часов и поддельных кожаных изделий лакшери брендов. В часовой магазин не ходил, смотрел на витрине. Некоторые изделия ужасают с 2-х метров, некоторые с метра. Продавщица, зазывавшая клиентов у входа, сообщила, что у них продаются неотличимые турецкие копии, ибо Турция - родина самых неподдельных подделок”