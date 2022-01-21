Какие страны открыты для туристов, несмотря на омикрон

Несмотря на то что за последний год мировой туризм начал постепенно восстанавливаться, многие страны по-прежнему не готовы пускать к себе посетителей без каких-либо ограничений. На это влияет не только растущее число заразившихся коронавирусом, но также появление новых штаммов — например, шагающего по миру омикрона. Поэтому государства то вводят, то отменяют запутанные правила для пересечения границ и всячески сковывают туристов в передвижениях. О том, в какие страны пускают россиян, где одобрили «Спутник V», а кто все еще требует ПЦР-тест и прохождение карантина, — в материале «Ленты.ру».
Некоторые страны ближнего зарубежья открыли свои границы с рядом ограничений для путешественников, другие готовы пускать иностранных туристов, в том числе россиян, на отдых без дополнительных документов и QR-кодов.
Так, отечественная вакцина «Спутник V» одобрена в большинстве бывших советских республик. Например, для въезда в Азербайджан отдыхающим необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации и отрицательный результат теста, а для пересечения границы с Арменией, Белоруссий и Молдавией достаточно предоставить один из двух указанных документов на выбор.
Исключениями являются Абхазия, куда разрешен въезд без всяких ограничений, и Украина с Туркменистаном, временно закрытые для иностранных туристов.
При этом полюбившаяся российским путешественникам Грузия тоже признала препарат «Спутник V» весной 2021 года. Для въезда в республику отдыхающим понадобится предъявить либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест и пройти повторное тестирование по прибытии за свой счет. Детям младше 10 лет анализы не потребуются.
Кроме того, чтобы въехать в Грузию, необходимо заполнить специальную анкету, в которой указывается история поездок за последние две недели, контактная информация и адрес пребывания в стране.
Въезд в Европу пока остается менее доступным для россиян, поскольку российские вакцины в большинстве стран еще не признаются.
При этом необходимо обратить внимание, что в качестве отечественной прививки, позволяющей посещать ряд государств, большинство стран одобряют лишь «Спутник V». Власти Турции изначально принимали все российские сертификаты, однако в сентябре 2021 года изменили данное правило, и теперь въехать в республику можно лишь со «Спутником V».
Также для привитых «Спутником V» путешественников открыты Албания, Болгария, Венгрия, Словения, Хорватия и Черногория. Для отдыха в Греции, Румынии, Сербии и на Кипре туристам достаточно предоставить отрицательный ПЦР-тест
Более жесткие правила для отдыхающих установлены в Норвегии. С ноября 2021 года россиянам разрешили въезд в страну при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста, полученным не более чем за 24 часа до приезда, и повторного прохождения экспресс-исследования в аэропорту прибытия. Также в республике введен трехдневный карантин, который можно пройти в удобном для туриста месте — в коттедже, на рыболовной базе или в социализированном отеле.
С существенными ограничениями открылась для россиян Австрия. Так, для прибывающих в страну путешественников вводится обязательное правило «2П+»: привит, переболел и есть отрицательный ПЦР-тест не старше 48 часов. Кроме того, непривитые россияне, а также те, кто вакцинирован отечественными препаратами, по приезде в республику должны пройти 10-дневный карантин, который можно завершить по истечении пяти суток, получив еще один отрицательный ПЦР-тест.
Особняком стоит португальский курорт Мадейра. Материковая часть Португалии закрыта для посещения туристов со «Спутником V», а остров доступен для вакцинированных россиян. При этом отдыхающие освобождены от сдачи ПЦР-тестов. Цены на первые недельные туры на португальский курорт (с 20 февраля) начинаются от 105,2 тысячи рублей на двоих. В стоимость входят перелет и размещение в трехзвездочном отеле без питания. Отдых в гостиницах категории четыре и пять звезд выйдет дороже — от 109,7 и 138,9 тысячи рублей соответственно.
Одни из самых желанных для россиян стран североамериканского континента, США и Канада, по-прежнему остаются недоступными для отечественных путешественников. Канада и вовсе закрыла границы для иностранных граждан, приезжающих с туристическими целями, а для въезда в США потребуется сертификат о вакцинации препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Тем не менее целых три заокеанских государства готовы принять российских туристов без сертификатов вакцинации и сдачи ПЦР-тестов — Мексика, Доминикана и Коста-Рика. При этом путешественникам следует учесть некоторые нюансы: по прилете в Доминиканскую Республику отдыхающие могут подвергнуться выборочному тестированию на коронавирус — от процедуры освобождаются привитые туристы, а также дети в возрасте до пяти лет.
Коста-Рика тоже не установила специальные правила для въезда — приезжающим не нужно проходить карантин или сдавать анализы, однако для посещения страны все россияне обязаны оформить туристическую страховку, которая будет включать полное покрытие медицинских расходов и проживание при заражении COVID-19
Многие страны Латинской Америки принимают непривитых туристов с отрицательным ПЦР-тестом (срок его действия колеблется от 72 до 96 часов в зависимости от отдельно взятого государства). Так, для россиян доступны Венесуэла, Гондурас, Куба, Панама и Перу.
Гватемала и Гондурас признают российскую вакцину «Спутник V», а значит привитые препаратом россияне освобождаются от дополнительных тестирований по приезде, но отправиться на отдых можно только с сертификатом вакцинации.
Такие страны, как Аргентина, Бразилия и Чили также одобрили применение «Спутника V» — кроме того, государства закупают препарат для иммунизации собственного населения. Тем не менее в отношении российских туристов установлены более строгие правила: для въезда необходимо не только подтвердить наличие прививки, но и предъявить отрицательный ПЦР-тест.
Однако и здесь есть некоторые уточнения. Например, отправляющихся в Аргентину предупреждают о повторной сдаче ПЦР-теста на пятый или седьмой день пребывания в стране, в Чили дополнительный анализ потребуется пройти по прилете.
Кроме того, направляющиеся в Чили туристы должны быть готовы к обязательной самоизоляции в течение пяти дней. От карантина освобождаются только вакцинированные путешественники при условии, что они будут самостоятельно следить за здоровьем и заполнять электронные анкеты во время поездки.
Большинство азиатских курортов по-прежнему остаются закрытыми для россиян, а те немногие страны, которые начали пускать путешественников, требуют соблюдать строгие ограничения.
Так, например, попасть во Вьетнам можно только с прививкой («Спутник V» принимается) и приобретенной у туроператора путевкой. Самостоятельным отдыхающим въезд пока недоступен, перемещаться по стране можно только с экскурсионными программами.
Индия тоже открылась для иностранцев, однако каждый турист должен сдать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до вылета, а также пройти повторное тестирование в аэропорту и отсидеть семидневный карантин по прилете
Принимать вакцинированных «Спутником V» россиян с определенными ограничениями готов и Израиль. Для посещения необходимо сдать два теста — до поездки и непосредственно по прибытии в страну. При этом в самом Израиле путешественникам необходимо пройти серологический тест на антитела к «Спутнику V», после чего туристы получат зеленый паспорт. Но если анализ покажет отрицательный результат, то прибывающим придется провести 14 дней на самоизоляции.
Таиланд с 1 февраля смягчит требования для прибывающих — теперь полностью привитым туристам не придется проходить карантин. Вместо этого необходимо сдать два ПЦР-теста — по прилете и на пятый день нахождения в стране. Кроме того, путешественникам нужно забронировать гостиницу на первый и пятый день пребывания в королевстве и заранее оплатить оба ПЦР-теста.
На разных курортах Объединенных Арабских Эмиратов действуют разные ограничения. Так, Дубай не признал «Спутник V», однако готов пускать россиян с отрицательным ПЦР-тестом, а в Абу-Даби можно попасть с российской вакциной, но во время путешествия по эмирату придется сдавать ПЦР-тесты.
Одна из самых популярных стран среди россиян, Египет, с 22 января ужесточает правила въезда в страну. Теперь путешественникам приехать на отдых можно только с ПЦР-тестом сроком не более 72 часов или антиген-тестом — от требования освобождаются вакцинированные туристы (при этом со времени получения второй дозы должно пройти не менее 14 суток) и дети младше 12 лет.
Сейшельские острова тоже принимают путешественников только с ПЦР-тестом — сдать его необходимо за 72 часа до прибытия на курорт. Отправляющиеся в Танзанию россияне в качестве альтернативы могут предъявить сертификат вакцинации или подтверждение перенесенного заболевания. Однако в 2021 году Россия закрыла авиасообщение со страной, и теперь попасть на африканские курорты можно только с пересадкой.
Кроме того, ПЦР-тест потребуется для посещения таких стран, как Гана, Джибути, Зимбабве, Мавритания, Намибия, Эфиопия и ЮАР.
Власти Туниса, одобрившие в декабре прошлого года российскую вакцину «Спутник V», ввели самые строгие правила для путешественников. Так, приехать отдыхать на Средиземное море могут только привитые туристы, при этом необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест сроком не более 48 часов.