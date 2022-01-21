Какие страны открыты для туристов, несмотря на омикрон

Несмотря на то что за последний год мировой туризм начал постепенно восстанавливаться, многие страны по-прежнему не готовы пускать к себе посетителей без каких-либо ограничений. На это влияет не только растущее число заразившихся коронавирусом, но также появление новых штаммов — например, шагающего по миру омикрона. Поэтому государства то вводят, то отменяют запутанные правила для пересечения границ и всячески сковывают туристов в передвижениях. О том, в какие страны пускают россиян, где одобрили «Спутник V», а кто все еще требует ПЦР-тест и прохождение карантина, — в материале «Ленты.ру».

Страны бывшего СССР

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Некоторые страны ближнего зарубежья открыли свои границы с рядом ограничений для путешественников, другие готовы пускать иностранных туристов, в том числе россиян, на отдых без дополнительных документов и QR-кодов.

Так, отечественная вакцина «Спутник V» одобрена в большинстве бывших советских республик. Например, для въезда в Азербайджан отдыхающим необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации и отрицательный результат теста, а для пересечения границы с Арменией, Белоруссий и Молдавией достаточно предоставить один из двух указанных документов на выбор.

Исключениями являются Абхазия, куда разрешен въезд без всяких ограничений, и Украина с Туркменистаном, временно закрытые для иностранных туристов.

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При этом полюбившаяся российским путешественникам Грузия тоже признала препарат «Спутник V» весной 2021 года. Для въезда в республику отдыхающим понадобится предъявить либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест и пройти повторное тестирование по прибытии за свой счет. Детям младше 10 лет анализы не потребуются.

Кроме того, чтобы въехать в Грузию, необходимо заполнить специальную анкету, в которой указывается история поездок за последние две недели, контактная информация и адрес пребывания в стране.

Европа

Въезд в Европу пока остается менее доступным для россиян, поскольку российские вакцины в большинстве стран еще не признаются.

При этом необходимо обратить внимание, что в качестве отечественной прививки, позволяющей посещать ряд государств, большинство стран одобряют лишь «Спутник V». Власти Турции изначально принимали все российские сертификаты, однако в сентябре 2021 года изменили данное правило, и теперь въехать в республику можно лишь со «Спутником V».

Также для привитых «Спутником V» путешественников открыты Албания, Болгария, Венгрия, Словения, Хорватия и Черногория. Для отдыха в Греции, Румынии, Сербии и на Кипре туристам достаточно предоставить отрицательный ПЦР-тест

Более жесткие правила для отдыхающих установлены в Норвегии. С ноября 2021 года россиянам разрешили въезд в страну при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста, полученным не более чем за 24 часа до приезда, и повторного прохождения экспресс-исследования в аэропорту прибытия. Также в республике введен трехдневный карантин, который можно пройти в удобном для туриста месте — в коттедже, на рыболовной базе или в социализированном отеле.

С существенными ограничениями открылась для россиян Австрия. Так, для прибывающих в страну путешественников вводится обязательное правило «2П+»: привит, переболел и есть отрицательный ПЦР-тест не старше 48 часов. Кроме того, непривитые россияне, а также те, кто вакцинирован отечественными препаратами, по приезде в республику должны пройти 10-дневный карантин, который можно завершить по истечении пяти суток, получив еще один отрицательный ПЦР-тест.

Особняком стоит португальский курорт Мадейра. Материковая часть Португалии закрыта для посещения туристов со «Спутником V», а остров доступен для вакцинированных россиян. При этом отдыхающие освобождены от сдачи ПЦР-тестов. Цены на первые недельные туры на португальский курорт (с 20 февраля) начинаются от 105,2 тысячи рублей на двоих. В стоимость входят перелет и размещение в трехзвездочном отеле без питания. Отдых в гостиницах категории четыре и пять звезд выйдет дороже — от 109,7 и 138,9 тысячи рублей соответственно.

Северная и Южная Америка

Одни из самых желанных для россиян стран североамериканского континента, США и Канада, по-прежнему остаются недоступными для отечественных путешественников. Канада и вовсе закрыла границы для иностранных граждан, приезжающих с туристическими целями, а для въезда в США потребуется сертификат о вакцинации препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Тем не менее целых три заокеанских государства готовы принять российских туристов без сертификатов вакцинации и сдачи ПЦР-тестов — Мексика, Доминикана и Коста-Рика. При этом путешественникам следует учесть некоторые нюансы: по прилете в Доминиканскую Республику отдыхающие могут подвергнуться выборочному тестированию на коронавирус — от процедуры освобождаются привитые туристы, а также дети в возрасте до пяти лет.

Коста-Рика тоже не установила специальные правила для въезда — приезжающим не нужно проходить карантин или сдавать анализы, однако для посещения страны все россияне обязаны оформить туристическую страховку, которая будет включать полное покрытие медицинских расходов и проживание при заражении COVID-19

Многие страны Латинской Америки принимают непривитых туристов с отрицательным ПЦР-тестом (срок его действия колеблется от 72 до 96 часов в зависимости от отдельно взятого государства). Так, для россиян доступны Венесуэла, Гондурас, Куба, Панама и Перу.

Гватемала и Гондурас признают российскую вакцину «Спутник V», а значит привитые препаратом россияне освобождаются от дополнительных тестирований по приезде, но отправиться на отдых можно только с сертификатом вакцинации.

Такие страны, как Аргентина, Бразилия и Чили также одобрили применение «Спутника V» — кроме того, государства закупают препарат для иммунизации собственного населения. Тем не менее в отношении российских туристов установлены более строгие правила: для въезда необходимо не только подтвердить наличие прививки, но и предъявить отрицательный ПЦР-тест.

Однако и здесь есть некоторые уточнения. Например, отправляющихся в Аргентину предупреждают о повторной сдаче ПЦР-теста на пятый или седьмой день пребывания в стране, в Чили дополнительный анализ потребуется пройти по прилете.

Кроме того, направляющиеся в Чили туристы должны быть готовы к обязательной самоизоляции в течение пяти дней. От карантина освобождаются только вакцинированные путешественники при условии, что они будут самостоятельно следить за здоровьем и заполнять электронные анкеты во время поездки.

Азия

Большинство азиатских курортов по-прежнему остаются закрытыми для россиян, а те немногие страны, которые начали пускать путешественников, требуют соблюдать строгие ограничения.

Так, например, попасть во Вьетнам можно только с прививкой («Спутник V» принимается) и приобретенной у туроператора путевкой. Самостоятельным отдыхающим въезд пока недоступен, перемещаться по стране можно только с экскурсионными программами.

Индия тоже открылась для иностранцев, однако каждый турист должен сдать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до вылета, а также пройти повторное тестирование в аэропорту и отсидеть семидневный карантин по прилете

Принимать вакцинированных «Спутником V» россиян с определенными ограничениями готов и Израиль. Для посещения необходимо сдать два теста — до поездки и непосредственно по прибытии в страну. При этом в самом Израиле путешественникам необходимо пройти серологический тест на антитела к «Спутнику V», после чего туристы получат зеленый паспорт. Но если анализ покажет отрицательный результат, то прибывающим придется провести 14 дней на самоизоляции.

Таиланд с 1 февраля смягчит требования для прибывающих — теперь полностью привитым туристам не придется проходить карантин. Вместо этого необходимо сдать два ПЦР-теста — по прилете и на пятый день нахождения в стране. Кроме того, путешественникам нужно забронировать гостиницу на первый и пятый день пребывания в королевстве и заранее оплатить оба ПЦР-теста.

На разных курортах Объединенных Арабских Эмиратов действуют разные ограничения. Так, Дубай не признал «Спутник V», однако готов пускать россиян с отрицательным ПЦР-тестом, а в Абу-Даби можно попасть с российской вакциной, но во время путешествия по эмирату придется сдавать ПЦР-тесты.

Африка

Одна из самых популярных стран среди россиян, Египет, с 22 января ужесточает правила въезда в страну. Теперь путешественникам приехать на отдых можно только с ПЦР-тестом сроком не более 72 часов или антиген-тестом — от требования освобождаются вакцинированные туристы (при этом со времени получения второй дозы должно пройти не менее 14 суток) и дети младше 12 лет.

Сейшельские острова тоже принимают путешественников только с ПЦР-тестом — сдать его необходимо за 72 часа до прибытия на курорт. Отправляющиеся в Танзанию россияне в качестве альтернативы могут предъявить сертификат вакцинации или подтверждение перенесенного заболевания. Однако в 2021 году Россия закрыла авиасообщение со страной, и теперь попасть на африканские курорты можно только с пересадкой.

Кроме того, ПЦР-тест потребуется для посещения таких стран, как Гана, Джибути, Зимбабве, Мавритания, Намибия, Эфиопия и ЮАР.