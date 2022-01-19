Почему потомки древних египтян живут в городе мусорщиков

Маншият-Насир — христианский квартал на окраине Каира, Египет. Площадь — 5, 54 км², примерное население — 262 050 человек (по другим данным — около 60 тысяч). Из-за отходных трущоб район также известен как Город мусорщиков. Экономика Маншият-Насира вращается вокруг сбора и утилизации вторичных отходов.

Основное население квартала — копты. Считается, что эта этнорелигиозная группа — потомки древних египтян. 97% коптов исповедуют православие, еще 3% — католики.

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Сбор мусора по городу стал традиционным промыслом для коптов. Тех, кто живет за счет этого промысла, называют заббалинами. Заббалины свозят мусор в одну точку, а затем сортируют, выискивая материалы для вторичной переработки. Пластик, металл и бумагу сортируют в разных квартирах и даже домах.

Fabian Deter / Wikimedia

Пищевыми отходами раньше кормили свиней, которых разводили на убой во дворах. По этой причине сбор мусора долгое время был занятием исключительно коптов, ведь Каир населяют преимущественно мусульмане. После эпидемии свиного гриппа в 2009 власти Каира потребовали избавиться от скота.

Государство не помогает и не сопротивляется деятельности. Вывоз и переработку мусора заказывают домовладельцы или управляющие жилых кварталов. Заббалинам сбор и переработка мусора приносит хороший доход и считается семейным делом.

Еженедельно из квартала уходят ослики, лошади или грузовики, которые везут телегу с горой товаров — высота может достигать трех метров. Из вторичного материала производят предметы быта, металл перепродается.

Diego Delso / Wikimedia

Дети работают наравне со взрослыми с малых лет. Заббалины сортируют мусор голыми руками, в том числе медицинские отходы. В результате чуть менее половины жителей болеют гепатитом B и C.

Квартал называют индустриальным адом: во многих домах нет водопровода, канализации или электричества. Многие живут на улице, занимаются попрошайничеством или воровством.