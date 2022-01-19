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1 час назад

На каких популярных курортах есть риск цунами

К сожалению, волны, которые достигают высоты в несколько десятков метров, вовсе не выдумка сценаристов фильмов о катастрофах, а реальность, с которой может столкнуться каждый. "Рамблер" расскажет, на каких курортах туристы рискуют столкнуться с цунами.

На каких популярных курортах есть риск цунами
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Мексика

Популярный курорт Мексики, Акапулько, находится под постоянной угрозой цунами. Местных жителей и туристов сейсмические службы регулярно предупреждают от возможных рисках.

Гавайи

Гавайи практически на регулярной основе атакуют высокие волны. Самые опасные районы ограждены специальными знаками, а по всему побережью расставлены предупреждающие сирены.

Индонезия

Один из темных дней в истории Индонезии случился в 2004 году, когда волна накрыла острова и унесла жизни более трехсот тысяч человек. Регулярные землетрясения и цунами стали уже привычными для местных жителей и многих отдыхающих.

Кроме этого, регулярным стихийным бедствиям подвержены Доминикана, японские острова, в частности Хонсю, и Филиппины.

При возникновении цунами необходимо как можно скорее покинуть береговую линию и найти укрытие на максимальном возвышении. Однако если возвышенности поблизости нет, то нужно спрятаться за деревом или ограждением, чтобы можно было ухватиться. Не стоит пренебрегать синоптическими сводками и прогнозами сейсмической активности.

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