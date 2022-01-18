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1 час назад

Почему американцы не пользуются туалетными ершиками

Особенности менталитета жителей разных стран проявляются, в том числе, и в мелочах. Например, американцы не используют туалетные ершики, в то время как в России — это обязательный инструмент. "Рамблер" расскажет, с чем связан этот феномен.

Почему американцы не пользуются туалетными ершиками
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В этом вопросе стоит сначала углубиться в историю. Американцы на протяжении всего времени пытались переделать все на свой лад. Изначально на территории бывшего Советского Союза и, в том числе, Европы систему канализации проводили в перекрытиях между этажами. А США решили проводить под ними. Казалось бы, незначительное отличие, но оно играет большую роль в поддержании чистоты унитазов.

Также отличительной особенностью является непосредственно сам тип унитазов. В Америки они сифонные. Поэтому в них всегда высоко стоит вода, а слив отличается увеличенной мощностью– он буквально всасывает в себя содержимое чаши под огромным напором. Такая система уникальна тем, что позволяет без загрязнения стенок смывать всю грязь.

Стоит признать, что американская система работает, как минимум, намного приятнее и, как максимум, эффективнее. При этом иностранцам, которые решили переехать на ПМЖ в Штаты непросто свыкнуться с новым типом унитаза. Именно поэтому многие экспаты привозят с собой из родных краев сантехнику.

Один известный словенский философ Славой Жижек уверен, что убранство туалетов ни что иное как различные проявление экзистенциальных установок. Так, например, он отметил рефлексивную основу у немцев, революционную спешку у французов, утилитарный прагматизм у англичан. В политическом плане эту триаду можно интерпретировать как немецкий консерватизм, французский революционный радикализм и английский либерализм.

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