«Жуткий ад»: почему россияне не хотят ехать в Египет

Антисанитария, попрошайки и лихачества на дорогах: за что туристы из России не любят Египет.

Мошенники и зазывалы

Видео дня

Россиянка Ершова Марина съездила в Египет и назвала страну «жутким адом». Подробный отзыв девушка оставила на платформе «Яндекс.Дзен».

Среди Блогера возмутили попрошайки на улице и рядом с достопримечательностями.

«Дети с четырех лет уже знают, как протягивать руку и начинать просить, если на горизонте появился иностранец! Сиюминутная выгода им намного важнее, чем последующее отношение к этой стране», — высказалась блогерша.

Пользователи сайта с отзывами на путешествия tripadvisor.ru также отмечают: количество зазывал и аферистов зашкаливает. Особенно на туристических точках — таких, как пирамиды.

Kukuruzzo: «На подъезде вас встречают мутного вида зазывалы, которые прыгают под колеса машины, кричат „пырамыд“ и складывают руки домиком. Что они хотят, понять весьма сложно, но уточнить желания не возникло».

607flya: «Если вы едете в Египет впервые и собираетесь в одиночку посетить пирамиды Гизы — очень не советую этого делать. Во-первых, каждый местный житель в окрестности пары километров от самого плато попытается вас надуть и вытянуть как можно больше денег буквально не за что».

Антисанитария

Туристы поражаются количеству мусора и грязи в Египте. Даже рядом с достопримечательностями улицы и площади выглядят хуже, чем могли бы. К сожалению, в стране выделяется недостаточно служб и денег на регулярную уборку. Квартал Маншият-Насир в Каире вообще известен как Город Мусорщиков: его население собирает мусор со всего города для переработки на свою территорию.

No4x, tripadvisor.ru: «Все утопает в горах мусора, аммиачный запах мочи и фекалий животных при легком ветре вызывает приступы рвоты».

Особенно сложно путешественникам видеть горы пакетов с отходами, которые просто лежат друг на друге по углам улиц.

mich Sh, «Яндекс.Дзен»: «Мусора много, тротуары часто заняты торговцами на всю их ширину, машины действительно почти все помятые — а смысл выправлять, если помнут опять непременно».

Отзыв с сайта wise-travel.ru: «Мешки с мусором сложены многометровыми пирамидами вдоль улиц, мешками с мусором завалены все крыши домов, заложены переулки и лестничные пролеты. В нем играют дети, в нем копаются взрослые».

Опасные дороги

Чтобы уметь водить на улицах Египта, нужно родиться в Египте. Местное движение живет в диком хаосе, но местные хаос как раз любят и понимают. Египтяне спокойно ездят по шоссе, которые переходят ослики и верблюды. К сожалению для приезжих, местные на дороге не только опытны, но и нетерпеливы. Сюсюкаются не будут, могут побибикать, накричать или начать разборки.

Ершова Марина, «Яндекс.Дзен»: «Очень прошу, не приезжайте в Египет на своём автомобиле. Особенно, если вы в ней души не чаете. В Египте никто не соблюдает правил дорожного движения <...> В Египте я реально не видела ни одну красивую и не поцарапанную машину, видимо все когда-то побывали в таких авариях».

Отзыв с сайта akaregypt.ru: «В Хургаде египтяне вообще не парятся по поводу сохранения своей жизни и здоровья при переходе дороги. Вообще — это значит вообще! По дорогам бегают дети, которых едва видно водителю, Шератон переходит разносчик чая и смотрит на звездное небо, резвый бутус просто остановится на сквере Сакалла прямо перед твоей машиной и залипает на смысл жизни.

Меня об этой особенности местного населения предупредили сразу, сказав: „Египтяне уверены, что их жизнь должен сохранять водитель“, — и теперь я этому верю на 100 %».

Впрочем, все отзывы относительны. В любой стране можно найти недостатки. Многие возвращаются из Египта счастливые и довольные. Вот, что ответила пользовательница Елена Сахтерова на негативный отзыв блогера в «Яндекс.Дзен»:

:

«Вернулась три дня назад. Путешествовала одна, через Букинг бронила отель, покупала авиа.

1. Никто не приставал. Ни попрошайки, ни местные. Один раз продавец в магазине решил пофлиртовать. Получил такое „фуууу“, что побелел и извинялся потом

2. Дороги переходила в Шарме ночью даже. И днем. Никакого стресса после Вьетнама не испытала)))

3. Отношение к раздолбанным калымагам такое же как во Вьетнаме, Иране и миллион других мест. Это не Бентли. Да и что там делать на своей крутой тачке? По пустыне гонять? Египет мне не понравился, но замечания автора не поняла».