Где растет цветок с запахом гниения

Этот цветок называют одним из самых больших в мире. И его употребляют в пищу несмотря на одну малоприятную особенность. Какую именно – расскажет “Рамблер”.

Раффлезия Арнольди может достигать в диаметре метра. У этого цветка нет очевидных корней, побегов, стеблей и листьев. Оно скрытно, как и подобает растениям-паразитам. Почки прорастают без предупреждения из зараженной лозы-хозяина и медленно набухают в течение нескольких месяцев до размеров огромной капусты. В самых крупных экземплярах центральная цветочная камера настолько велика, что туда помещается младенец.

Между прочим, раффлезия — один из трех национальных цветов Индонезии. Изображение экзотического цветка можно найти на марках, валюте и даже мешках с рисом в Малайзии. Его бутоны считаются деликатесом в Таиланде, в то время как в других частях Юго-Восточной Азии верят, что это растение обладает целебными свойствами. Коренные жители северной части острова Борнео рекомендуют пить чай из раффлезии женщинам после родов, чтобы восстановить фигуру. Но ее невозможно культивировать! Поэтому приходится собирать в тропических лесах.

Также Раффлезия Арнольди растет на Филиппинах, островах Ява и Суматра.

Какими бы завораживающими ни казались эти загадочные цветы людям, они растут для привлечения посетителей гораздо меньшего размера. Мухи-падальщики слетаются к раффлезии, привлеченные запахом гниющего мяса. Он появляется лишь на третий-четвертый день цветения и усиливается к полудню. Специфичный аромат стал поводом называть раффлезию “цветами падальщика” или “трупной лилией”.