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5 часов назад

5 городов, где автомобилистов ждет разочарование

Многие люди не представляют свою жизнь без личного автомобиля. Да и за неимением его предпочтут, например, поездке на метро комфортное перемещение в салоне такси. Автомобили заполонили улицы больших городов: бесконечные пробки, поиски парковочных мест и другие проблемы ежедневно встают перед сотнями тысяч автолюбителей. А между тем есть города (и даже целые острова), где от этого средства передвижения совсем отказались. Читайте об этих уголках планеты в материале "Рамблера".

5 городов, где автомобилистов ждет разочарование
Фото: DepositphotosDepositphotos

Идра (Греция)

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Статус заповедника запрещает на острове использование любых моторных средств. Здесь нет ни автомобилей, ни мотоциклов, ни мотороллеров: ничего, что могло бы загрязнять воздух выхлопными газами. А в старой части острова и его портовой зоне нельзя ездить даже на велосипеде. Единственное моторное средство на острове — мусоровоз, без которого просто не обойтись.

Ламу (Кения)

На острове Ламу, в городе с одноименным названием, есть только один автомобиль — у комиссара полиции. Остальные жители этого места и туристы такого “бонуса” лишены. Причина проста — улочки Ламу настолько узки и так хитро переплетены между собой, что автомобильное движение в обычном его понимании здесь просто невозможно.

Макино-Айленд (США)

Еще один город, расположенный на одноименном острове и не имеющий автомобильного движения. Здесь отказались от использования моторного транспорта еще в 1898 году. Исключение составляют только автомобили скорой помощи, пожарной службы и транспорта технического обслуживания.

Церматт (Швейцария)

Здесь совершенно отсутствует транспорт с двигателями внутреннего сгорания. Использование личных автомобилей, загрязняющих воздух, в этой деревушке, которая находится в швейцарских Альпах, категорически запрещено. Даже полицейские патрулируют улицы на велосипедах, лошадях или пешком. Правда, транспорт здесь все же есть (такси, службы экстренной помощи и т.п.), но это электромобили.

Гитхорн (Нидерланды)

В этой голландской деревне отказ от автомобилей оказался вынужденным. Дело в том, что в этой местности в земле много торфа. Местные жители, обнаружив это когда-то, начали его выкапывать, оставляя после себя множество ям, которые постепенно превратились в озера, а затем, соединившись, стали целой цепью каналов. Кстати, Гитхорн называют “голландской Венецией”. В результате появления множества каналов жителям пришлось отказаться от автомобилей в пользу водного транспорта. Кстати, он в деревне работает только на электромоторах.

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