«На рынках покупают и рыбу, и женщин»

В январе Мексика отменила все ограничения для въезда в страну и позволила туристам, в том числе россиянам, беспрепятственно посещать свои колоритные карибские курорты и пестрящие красками города. Чтобы познакомиться с местным контрастом, достаточно поездки в столицу — Мехико. Военный репортер и писатель Игорь Ротарь, проживающий в США, отправился в мегаполис и окунулся в безумный сюрреалистичный мир мексиканцев. О его приключениях — в репортаже «Ленты.ру».

Дыхание сперло

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В столицу Мексики Мехико-сити я ехал не без опаски. Дело в том, что один из крупнейших мегаполисов имеет сомнительную репутацию — он занимает верхние строчки рейтингов среди самых экологически загрязненных городов мира. Еще 30 лет назад от грязного воздуха здесь умирало около тысячи жителей в год, а десятки тысяч попадали в больницу.

Кроме того, Мехико славится неблагоприятной криминогенной обстановкой — на улицах города нередко происходят убийства и грабежи. Я лично знаю американца, у которого среди белого дня бандиты сняли с шеи цепочку, а прохожие при этом безмолвствовали

К счастью, мои опасения не оправдались. Конечно, воздух в мексиканской столице далек от идеала, но ситуация не сильно отличается от Лос-Анджелеса. При этом вероятность криминала, как по мне, тоже преувеличена. По крайней мере, в центре города полицейские встречаются на каждом углу, и здесь можно безопасно гулять даже поздним вечером.

Единственный неприятный аспект, который я лично прочувствовал на себе, — это многолюдность. Таких толп, как в Мехико, я, пожалуй, не встречал нигде в мире. Тем не менее столица Мексики мне приглянулась больше, чем американские города, включая Нью-Йорк с его давящими небоскребами.

В первую очередь, Мехико удивляет своей эклектичностью. Здесь есть практически все: великолепная готика (наследство испанцев), роскошные монументы барокко и классицизма (в начале XX века этот город хотели сделать столицей Латинской Америки), а также впечатляющие художественные музеи как с европейской, так и с мексиканской живописью.

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Так, старый город — это непрерывная череда готических костелов и средневековых узких улочек. Он плавно перетекает в районы особняков в стиле барокко с роскошными парками и величественными памятниками. Это одна из немногих локаций, где можно забыть о городской суете — прогулка по тенистым паркам с монументальными фонтанами неплохо снимает стресс.

Для любителей культурного отдыха и тех, кто желает провести время с пользой, здесь тоже есть интересные места, например художественный музей Соумайя с его великолепной коллекцией полотен да Винчи, Матисса, Дeга, Ренуара и Ван Гога. Кстати, само здание музея тоже выглядит как произведение искусства. Оно состоит из 28 изогнутых стальных колонн, покрытых шестиугольными алюминиевыми пластинами.

Самый коммунистический город мира

Поскольку я затронул тему искусства, хочется отметить, что при посещении Мехико невозможно не познакомиться с известными местными творцами. Их работы в буквальном смысле бросаются в глаза как только выходишь на улицу, ведь весь город усыпан монументальной живописью — огромными полотнами-фресками и муралами художников-коммунистов Диего Риверы и Давида Сикейроса.

По этим изображениям считывается социалистическое прошлое страны, темы картин очень похожи на наши: возмездие капиталисту, раздача земли помещика крестьянину, ликвидация неграмотности. В глазах рябит от пятиконечных звезд и красных знамен.

Ривера и Сикейрос враждовали. Первый был троцкистом (кстати, именно, он стал прообразом главного героя романа Ильи Эренбурга «Необычайные похождения Хулио Хуренито»), а второй — сталинист, устроивший чудовищное по глупости покушение на советского революционера Льва Троцкого. Оба художника часто ездили в СССР. В одном из музеев Мехико целый зал даже посвящен картинам Риверы об СССР — в основном он писал советских детей.

При этом казавшийся непоколебимым сталинистом Сикейрос все же разочаровался в руководстве СССР после разоблачения культа личности и отправился в маоистский Китай, где призывал местных художников перестать ориентироваться на советских творцов и начать опираться на традиции национальной живописи.

«Товарищ с Запада» пытался объединить мексиканских и китайских деятелей искусства в один союз, основанный на «истинных принципах социалистического реализма». Судя по всему, эта деятельность Сикейроса многим нравится в Мексике и сегодня. Например, в одном из музеев мурализма крутят документальный фильм, восторженно повествующий о дружбе классика мексиканской живописи с китайскими коллегами по цеху.

Если уличной монументальной живописи окажется недостаточно, можно отправиться в знаменитый Дворец изящных искусств — там выставляется, пожалуй, самая знаменитая фреска Диего Риверы «Человек на перепутье». Изначально этот мурал заказал сын американского магната Джона Рокфеллера.

Однако между исполнителем и клиентом возникло недопонимание, переросшее в настоящий скандал: Рокфеллер требовал заменить Ленина в центре картины на «абстрактного человека», но художник не согласился

В результате фреска была уничтожена, но Ривера написал ее вновь на стене Дворца искусств в Мехико, добавив к фигуре Ленина еще и Троцкого. На полотне слева изображены пороки капиталистического мира, а справа — достижения мира социалистического. Сегодня у скандального настенного «полотна» почти все время толпятся туристы и экскурсоводы с мексиканцами. И даже если не знать испанского языка, сразу становится понятно, о чем гиды рассказывают посетителям: Ленин, Маркс, Троцкий, Сталин, «коммунизмо», «империализмо».

Советский и американский журналист и писатель Петр Вайль с удивительной точностью описал менталитет мексиканцев в своей книге «Гений места».

«Похоже, именно жизнь под фресками, талантливо изображающими гнусность угнетателей и рабство рабочих, сформировала особый мыслительный и речевой этикет мексиканцев. На уровне риторики Мексика осталась едва ли не единственной социалистической страной в мире, не считая Кубу и Северную Корею. В государстве, никогда не упразднявшем свободное предпринимательство и частную собственность, до сих пор лучшая похвала политическому деятелю — "революционер", только, разумеется, "подлинный". Термин "революционный" выскакивает как бы сам собой вроде постоянного эпитета с общепозитивной окраской».

При этом самой известной мексиканской художницей, пожалуй, является женщина, а именно — Фрида Кало. Ее творчество и личная жизнь всегда бурно обсуждалась среди настоящих ценителей искусства, а в 2002 году о Кало заговорил буквально каждый, ведь на экраны вышел фильм «Фрида», получивший премию «Оскар».

Для многих женщин, отстаивающих свои права, история Фриды стала примером и эталоном: смелая и сильная личность, инвалид после тяжелейшей аварии, славящаяся своими многочисленными сексуальными связями как с мужчинами, так и женщинами, любовница Троцкого, коммунистка, бунтарка. Эта женщина уже давно стала «брендом», и ее портреты можно увидеть на каждом мексиканском сувенире. А возле дома-музея Кало выстраиваются длинные очереди туристов, которые хотят прикоснуться к быту скандальной художницы.

Проститутки и шаманы

В то же время, несмотря на обилие архитектурных и художественных музеев, Мехико все же мало похож на европейский город. Например, здесь повсюду попадаются аутентичные базарчики, на которых торгуют нижним бельем возле переносной статуи Иисуса Христа.

А на крупных рынках можно приобрести буквально все — от простой картошки до женщины. Это не преувеличение — местные проститутки предлагают свои услуги наряду с другими торговцами, которые продают обычную одежду. Действительно можно ошибиться. Например, я хотел приобрести у девушки шлепанцы, а оказалось, что она предлагала совсем другое

Но лично мне больше всего понравились не рынки с девушками легкого поведения, а те, где продается еда. Потому что отобедать там можно, как говорится, от пуза. Так, в морском ряду можно заказать блюда со свежайшими морепродуктами, а в мясном — вкуснейший хамон. И все это с хорошим вином или пивом.

Также в Мехико повсюду встречаются муляжи человеческих черепов. Это связано с национальным празднованием Дня мертвых. Мексиканцы верят, что в эту дату души умерших могут посетить живых родственников и друзей. Поэтому в День мертвых люди приходят на кладбища, общаются с теми, кого уже нет в живых, строят на могилах алтари с фотографиями и реликвиями, приносят любимые напитки и еду. Все это делается для того, чтобы побудить душу усопшего посетить живых в родном доме.

Эта традиция индейцев майя и ацтеков существует уже около трех тысяч лет. До испанской колонизации у местных жителей было принято держать дома настоящие черепа — считалось, что с их помощью семья общается с умершими родственниками.

Встречаются в городе и индейские шаманы. Обычно они живут в индейских районах страны, главным образом — на землях племен майя. Но из-за популярности писателя Карлоса Кастанеды многие европейцы и американцы стали приезжать к шаманам «на учебу», и языческая религия начала превращаться в доходный бизнес.

Наиболее же предприимчивые индейские гуру отправились в мексиканскую столицу, где очень много богатых и доверчивых иностранцев. На центральной площади Мехико они снимают порчу со всех желающих. Кстати, от клиентов нет отбоя! Даже женщины на рынках не пользуются такой популярностью.

Побег от суеты

Мехико привлекает именно своими пестрыми контрастами: утонченные европейские изыски здесь сочетаются с криминалом и диковатыми замашками. И лично мне это очень нравится. Однако от суеты и шума мегаполиса можно очень быстро устать. Для того чтобы познакомиться со столицей, хватит и одной недели, а дальше можно отправиться в причудливый шахтерский городок Минераль-дель-Чико, расположенный в паре часов езды от центра Мехико.

Поселение было основано в 1565 году — через тринадцать лет после обнаружения серебра и других полезных ископаемых в регионе. Неудивительно, что местные «спекулируют» на шахтерском прошлом и таким образом привлекают туристов

Так, в здешних сувенирных магазинах продают изделия ручной работы, созданные из камня и металла. В музеях предлагают познакомиться с шахтерским ремеслом и узнать его историю, а в ресторанах подают ликер тачуэла — рецепт оригинального напитка, настоянного на фруктах и травах, приписывается британским шахтерам, и, как говорят местные жители, специфический состав тачуэлы обладает свойствами афродизиака. Пища в городке также не лишена местного колорита, например, очень популярным блюдом считается спагетти по-шахтерски, где жирного мяса больше, чем макарон.

Среди недели жизнь в Минераль-дель-Чико очень размеренна и спокойна. А вот на выходных находиться здесь так же невыносимо как в Мехико, — вся столица съезжается в поселение, чтобы провести уикенд. Их типичный отдых: напиться и наесться в ресторане, надеть каску и поехать на квадрациклах смотреть заброшенную шахту.

Но лично меня больше привлекал не сам городок, а живописные окрестности — Минераль-дель-Чико расположен в очень красивом заповеднике. Местные горы покрыты сосновыми лесами, с великолепными водопадами и бурными речками.

Жилье можно снять прямо в лесу. Именно так я и сделал. Забавно, что хозяина отеля звали Ленин. Вообще в Латинской Америке довольно много «коммунистических имен», здесь можно познакомиться не только с Лениными и Ильичами, но даже Сталиными. Я показал фото Ленина хозяину отеля, но он не узнал своего тезку. Когда же я объяснил, кто это, то мексиканец не растерялся: «Мы похожи, он тоже лысый».