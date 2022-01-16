Кислород на вес золота: что происходит в самом высокогорном городе

В этом городе нет архитектурных красот и вообще достопримечательностей. Здесь трудно дышать, ведь город расположен на высоте 5100 метров и является самым высокогорным на планете. И тем не менее, отчаянные смельчаки продолжают ехать сюда ради золота. Подробности — в статье «Рамблера».

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Город Ла Ринконада находится в перуанских Андах, вблизи границы с Боливией. Попасть сюда можно только пешком по узкой горной дороге. Но туристам настоятельно не рекомендуется делать это в одиночку, ведь можно заблудиться в горах навсегда. Так что лучше сначала найти проводника. Ближайший аэропорт имени Манко Капака расположен в окрестностях города Хульяка.

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Ла Ринконада отличается суровым климатом, больше напоминающим побережье Гренландии, хотя город находится всего в 14 градусах от экватора. Днем температура воздуха не поднимается выше 10 градусов тепла, ночью падает ниже нуля. Здесь дождливое лето и сухая зима, в течение года регулярно бывают снегопады, а из-за разреженного воздуха люди быстро утомляются и часто страдают гипоксией. Новичкам с непривычки дышать вообще трудно.

Жители города работают на золотых рудниках, принадлежащих в основном компании Corporacion Ananea. Двадцать пять дней в году они работают буквально за еду, а пять дней имеют право оставлять добытое золото себе. По правилу они могут взять столько ценной руды, сколько способны унести на своих плечах. Дальше все зависит от удачи. Женщины не имеют права работать в самих шахтах, но они просеивают остатки руды в поисках крупиц золота. Вообще быт здешних золотоискателей мало изменился с начала XX века, так что очень смелые туристы смогут совершить путешествие в прошлое. Однако оно по плечу не всем: в городе нет канализации и водопровода, а электричество провели только в 2009 году.

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Отдельная беда Ла Ринконады — очень скверная экологическая обстановка. Горняки очищают золотоносную руду с помощью ртути, вдыхая ядовитые испарения, а потом отфильтровывают полученную массу через ткань. Кроме того, для добычи дорогого металла применяют взрывчатые вещества, отравляя при этом воздух.