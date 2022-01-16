Где дешево отдохнуть после праздников: советы эксперта

В новогодние праздники цены на отдых резко вырастают. Выгоднее лететь в отпуск сразу после праздников. Куда можно поехать на море прямо сейчас без риска для бюджета? Спросили эксперта по туризму Марину Чепнян.

Египет

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В Северной Африке сейчас считается низкий сезон для пляжного отдыха, но море достаточно теплое на всех популярных курортах, и в Хургаде, и в Шарм-эль-Шейхе. Дождей и ветра нет, погода теплая, но не изнуряюще жаркая. Цены на туры в Египет сейчас очень приятные, есть предложения с ближайшими вылетами. Туристы наслаждаются тюленьим отдыхом на пляже и в отеле, осваивают дайвинг и пробуют восточные сладости. Для более активных отдыхающих Египет предлагает десятки вариантов экскурсий. Древние пирамиды, чудеса света в Александрии и даже круизы по Нилу. Отдельной точкой притяжения стал Каир - египетская столица популярна среди тусовщиков и ценителей гастрономии, в последние годы там открылось много модных и необычных заведений.

Турция

Здесь тоже считается низкий сезон, и море действительно холодновато для купания, хотя русских туристов это часто не останавливает. Цены на отдых прекрасные, можно поехать на неделю в отель категории "пять звезд делюкс" за 60-70 тысяч на двоих. В таких отелях есть открытые и закрытые подогреваемые бассейны, часто даже с морской водой. Не менее приятно проводить время в спа-центрах с хаммамом, массажем и бьюти-процедурами. Погода прекрасна для прогулок, поэтому стоит включить в поездку и остановку в Стамбуле на пару дней. Кроме того, Турция стала популярным направлением для горнолыжного отдыха - в последние годы курорт Эрджиес пользуется большим спросом. Отличная инфраструктура, хорошая погода и приятные пейзажи делают его точкой притяжения для лыжников со всего мира. Есть и сложные, и простые трассы, новички оценят наличие русскоязычных инструкторов. Цены на отдых ниже европейских, но качество не уступает Альпам и Пиренеям.

Доминикана

На Карибах сейчас, наоборот, высокий сезон, но из-за ковидных ограничений туристов не очень много. Погода прекрасная, вода в океане и Карибском море очень теплая. На Новый год этот регион был очень востребован, а сейчас ажиотаж спал, и вместе с ним снизились и цены. Доминикана прекрасно подходит для расслабленного пляжного отдыха, где ничего не нарушит ваш дзен под пальмой. Если душа все же потребует приключений, отправляйтесь на экскурсии на фабрики сигар и рома, на морские прогулки на катере или попробуйте освоить дайвинг. Остров славится своими коралловыми рифами.

ОАЭ