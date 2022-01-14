Внеземные расы: почему никто не может покорить гору в Бутане

Гора, расположенная на границе Бутана и Китая, является самой высокой непокоренной вершиной в мире. При этом высота Канкар-Пунсум меньше Эвереста и составляет 7570 метров над уровнем моря, что делает ее сороковой по счету вершиной в мире.

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Известные современным людям источники впервые описывают гору в 1922 году, но альпинизм тогда в Бутане был запрещен. Его разрешили только в 1983 году, первые альпинисты смогли подняться на гору в середине 50-х годов прошлого века. Максимальная высота, которой они достигли, — 7554 метра над уровнем моря, что не дотягивает до вершины. Альпинисты взошли на гору для того, чтобы разрешить спор о принадлежности горы к определенной стране. Сейчас гора разделена на две части, по ней проходит граница между Китаем и Бутаном. До сих пор гора Канкар-Пунсум таит в себе много загадок.

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Экспедиции альпинистов

Во-первых, до сих пор ходят легенды о том, что гора может пропасть из ландшафта местности, из-за этого она была так поздно описана. Первые исследователи, прибывшие в эту местность, не смогли найти гору и уверяли, что ее там и вовсе не было. Такая же ситуация произошла с экспедицией альпинистов, которые хотели покорить вершину. До сих пор точные координаты этой горы остаются плавающими, поэтому Китай и Бутан постоянно спорят о том, к какому государству она все-таки принадлежит. Альпинисты, которые поднимались на гору для того, чтобы посмотреть ее расположение относительно границы, говорили то одно, то другое.

После того, как Бутан разрешил альпинизм, некоторые спортсмены пытались покорить вершину, но у них это не вышло. Мешали то погодные условия, то туристы и вовсе не добирались до назначенного места. Людям всегда не удавалось покорить Канкар-Пунсум. Всего было организовано четыре экспедиции, которые завершились неудачами. Некоторые источники говорят, что не обошлось и без летальных исходов.

В 1994 году в Бутане вновь запретили альпинизм. Нельзя забираться на вершины, которые расположены выше 6000 метров над уровнем моря. Были альпинисты, которые планировали покорить вершину после запрета, но Китай им отказал, ссылаясь на то, чтобы лишний раз не тревожить страну разъяснениями и делением территорий.

Интерес уфологов

Правительство Бутана препятствует не только восхождению на вершину горы, но еще и запрещает экспедиции у ее подножия, что только добавляет мистики всей этой истории. В какой-то момент Канкар-Пунсум заинтересовала уфологов: они утверждали, что там были замечены НЛО и “танцующие огни”. Когда гору попытались исследовать, правительство запретило подходить к ней. Кроме того, название переводится как “пик трех духовных братьев”, что породило теории о том, что на горе развернута база трех инопланетных рас.

Сейчас гора уже не так интересует альпинистов, но все еще остается во внимании уфологов. Однако пока что они не разгадали загадку летающих тарелок и перемещающейся горы.

Религия Бутана