Почему нельзя оставлять чаевые в Египте

Чаевые всегда были знаком хорошего тона для обслуживающего персонала. С помощью нескольких монет можно показать то, что вы остались довольны сервисом и оценили труд людей, которые помогут сделать ваш отдых комфортным. Однако в Египте ситуация обстоит по-другому. Одни туристы утверждают, что достаточно пары монет для того, чтобы весь персонал на протяжении отдыха улыбался вам и дарил хорошее настроение, а другие говорят, что чаевые могут быть знаком того, что у вас есть деньги. “Рамблер” собрал отзывы туристов, которые столкнулись с негативным опытом после оставленных чаевых.

В случае с уборщицами отеля туристы не рекомендуют оставлять чаевые, если вы не готовы платить каждый день. Сначала вам будут делать красивые фигурки из полотенец, а потом и вовсе перестанут убирать ваш номер, если вы не продолжите платить.

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“Один раз оставили уборщице на чай, потом она приходила и требовала чаевые”, “Попросили на ресепшене принести нам утюг, на что уборщица сказала, что без дополнительной платы его не отдаст”, “Когда у нас перестали убирать в номере, горничная пришла и сказала, что не будет делать свою работу без чаевых”, “Я не понимаю, зачем платить людям за труд, который и так оплачивается. Мы уже оплатили отель, в стоимость проживания входит уборка. Куда им еще денег-то?”, — пишут на форумах обиженные туристы, недовольные сервисом. (Прим. ред. — здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

Стоит понимать, что практически весь обслуживающий персонал общается между собой и раскрывает какие-то детали друг другу во время работы. Если одному официанту вы оставляли чаевые, то другой может подойти к вам потом с теми же намерениями. Однако если после его стараний вы не оставите чаевых, то в следующий раз в ресторане при отеле вам вряд ли понравится сервис.

“Нам ужасно не понравился ресторан, а потом мы разговорились с другой семьей на отдыхе. Они рассказали, что официанты работают хорошо только в том случае, если в предыдущий раз вы оставили щедрую сумму на чай. Не нужно оставлять ничего только в свой последний ужин”, “Даже если ужин в ресторане предполагает тип проживания в вашем отеле, то все равно лучше оставить официанту чаевые, а то вас потом возненавидят”

Некоторые туристы отмечают, что в Египте существует целая сеть, по которой передаются приметы внешности обеспеченных туристов. Если вы оставляете хорошие чаевые персоналу гостиницы, а потом решаете выйти в город погулять, то будьте готовы к тому, что на местном рынке вас облепят торговцы и будут продавать все в несколько раз дороже, так как они уже знают, что у вас есть деньги и вы готовы потратить их на бессмысленные сувениры.