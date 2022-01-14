Змеиный остров, к которому запрещено приближаться

Бразильский остров Кеймада-Гранди площадью всего 0,43 км² — одно из самых неочевидно опасных мест на Земле. Рассказываем, почему въезд, вход и заплыв на него запрещен.
Название: Ilha da Queimada Grande
Прозвище: «Змеиный остров»
Страна: Бразилия
Площадь: 0,43 км²
Население: отсутствует
Остров, расположенный в 144 км от бразильского мегаполиса Сан-Паулу, внешне не отличается от других островов Атлантического океана. Но посмотреть, что внутри, нельзя: туристам вход сюда закрыт.
Территория Кеймада-Гранди кишит опаснейшими созданиями — островными ботропсами, также известными как золотые копьеголовые гадюки.
По легенде, опасные змеи появились на острове из-за пиратов. Морские разбойники закопали в местных землях золото и подселили гадюк, чтобы те охраняли сокровища. Из-за обитателей Кеймада-Гранди получил прозвище «Змеиный остров».
Яд островного ботропса способен убить человека за час. А до летального исхода бедняга испытает ряд ужасных последствий: омертвение тканей, почечную недостаточность, желудочно-кишечные и мозговые кровотечения. «Википедия» утверждает, что смерть от укуса наступает в 7% случаев.
Островной ботропс — эндемик Бразилии, то есть обитает только на территории этой страны. Несмотря на то, что гадюки — единственные «жители» острова, их вид на грани исчезновения. Численность особей — от 2000 до 4000. Остров закрыли для туристов, в том числе чтобы сохранить уникальных рептилий.
До 1920-е годы на острове жили смотрители маяка с семьями. Ходит легенда, что люди перестали приезжать, когда змеи покусали одного из смотрителей, его жену и детей. На деле все прозаичней: работу маяка просто автоматизировали.