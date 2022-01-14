Как живут люди в самой счастливой стране в мире

Ежегодно подразделение ООН по поиску решений стабильного развития составляет доклад под названием World Happiness Report (Отчет о мировом счастье). В него входит топ самых счастливых стран по таким критериям, как: ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, уровень коррупции, доступность медицины и другие пункты. В последнем отчете ООН самой счастливой страной была названа Финляндия. В материале “Рамблера” - о том, как живут люди этой стране.

С точки зрения здоровья, ожидаемая продолжительность жизни в Финляндии в среднем составляет 82 года (84 у женщин, и 79 у мужчин). Для сравнения, ожидаемая продолжительность жизни в России составляет 71 год. Финны стараются отказаться от вредных привычек, следят за состоянием своего организма, правильно питаются. Этому способствовала государственная пропаганда, которая была запущена в стране около 20 лет назад. Со всех СМИ финнам твердили о важности здорового образа жизни, натуральных продуктов и отказа от вредных привычек. Так правительству удалось повысить продолжительность жизни.

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Кроме того, в Финляндии работодатели более лояльно относятся к своим сотрудникам. В Европе редко можно встретить круглосуточные магазины, а по выходным они могут вообще не работать, поэтому нужно закупаться заранее. Финны очень ценят баланс между работой и жизнью, и научились его выстраивать. По данным ООН, лишь 4% финнов работают сверхурочно. Согласно закону, за переработку работодатели должны переплачивать или перераспределять задачи так, чтобы сотрудник успел их выполнить. Даже если задача требует пяти минут, но не укладывается в рабочее время, в Финляндии ее выполнять не будут.

В Финляндии очень хорошая экология. У страны есть богатый природный потенциал, который финны используют во благо. Они привыкли наслаждаться природой, поэтому в их стране существует большое количество экологических инициатив по сохранению окружающего мира.