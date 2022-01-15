Случаи, когда аэрофобы из-за суеверий попали под суд

Большинство путешественников знает, что летать статистически безопаснее, чем водить машину. Вот только беспокойство накануне перелета от этого знания никак не утихает. “Рамблер” расскажет истории двух пассажиров, для которых маленький успокаивающий ритуал едва не закончился тюремным сроком.

Летом 2017 года в СМИ попала новость о 80-летней женщине, из-за которой эвакуировали самолет. Дело в том, что беспокойная пассажирка бросила девять монет в двигатель лайнера China Southern Airlines, когда садилась на рейс из Шанхая в Гуанчжоу “на удачу”.

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На допросе в полиции она сказала, что запустила монеты, когда “молилась о безопасности” предстоящего перелета. И хотя из девяти брошенных юаней в цель попал только один, этого хватило, чтобы на несколько часов задержать вылет 150 пассажиров. Среди них были муж, дочь и зять виновницы прецедента.

Чтобы убедиться в безопасности полета, служба технического обслуживания China Southern провела полную проверку двигателя самолета. В конце концов, рейс состоялся, но с опозданием более чем на пять часов. Ответственность за происшествие пенсионерка не понесла.

Меньше повезло китайцу Лу Чао. Он в 2019 году едва не отправил на тот свет клиентов авиакомпании Lucky Air. Рейс из Нинбо в Аньцин также задержали на несколько часов из-за сообщения о двух юанях, брошенных этим пассажиром. Лу вряд ли думал о том, что монета может серьезно повредить турбину и привести к отказу двигателя.

Представители Lucky Air заявили, что расходы, понесенные при досмотре и повторном размещении других пассажиров, составили около 21000 долларов. Авиакомпания подала иск о возмещении ущерба. Лу провел 10 дней в тюрьме. Ему также было приказано выплатить 120000 юаней (что эквивалентно 17000 долларов) в качестве компенсации авиакомпании.

В защиту Лу его брат утверждал, что в правилах нахождения на борту Lucky Air не предупреждали о запрете бросания монет. Это был первый полет 28-летнего Лу. И он понятия не имел, что следование традиции может обернуться неприятностями.

В комментариях к этим историями люди поделились своими вполне безобидными ритуалами, выполнение которых придает им уверенности:

кто-то, поднимаясь по трапу, гладит обшивку самолета или даже целует фюзеляж;

некоторые пассажиры приподнимают ноги на взлете, искренне веря, что это помогает лайнеру подняться в воздух;

опытные туристы делятся, что надевают одну и ту же одежду в день перелета. А если она истрепалась от времени – берут ее с собой в ручную кладь;

слушают определенные песни в момент взлета, посадки, прохождения турбулентности;

пританцовывают, проходя к своему креслу.

Эксперты считают, что эти действия помогают здравомыслящим путешественникам обрести иллюзию контроля над ситуацией. Авиакомпании тоже идут навстречу суеверным пассажирам. Например, убирая 13-й и 17-й ряды кресел. В некоторых культурах эти числа приносят неудачу. Поэтому при оформлении билета, вы можете заметить, что можно расположиться только на рядах-предшественниках – под номером 12 и 16.