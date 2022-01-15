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43 минуты назад

Страна, которую можно арендовать на день

В Европе есть несколько карликовых государств, в число которых входит Лихтенштейн. Он занимает всего 160 с половиной квадратных километров, что в 15 с лишним раз меньше Москвы. Княжество расположено между Австрией и Швейцарией, официальным языком является немецкий, а также есть князь Ханс-Адам II и премьер-министр Даниэль Риш, которые управляют страной.

Лихтенштейн примечателен своей обширной средневековой историей. Здесь сохранились древние замки, альпийские деревни, а также имеется невероятна природа. У Лихтенштейна нет армии, полиция здесь практически не работает, а жители даже не запирают на ночь свои дома. Кроме того, Лихтенштейн можно арендовать на сутки.

Действительно княжество можно снять в аренду за 70 000 долларов, но всего на один день. За эту сумму новый владелец получит возможность изменить название улицы, выпустить валюту со своим портретом. Также программа тура включает визит в замок, катание на санях, посещение столицы и встреча с подданными. За отдельную плату туристам устроят средневековое костюмированное шествие и целую церемонию передачи власти.

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