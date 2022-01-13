"Полиция с ними в сговоре": как россиян обманывают в Таиланде

Таиланд стал еще одним популярным направлением у россиян для зимовки. Многие поехали отдыхать в эту теплую страну, но отпуск был омрачен неприятными вещами. Путешественники из России жалуются на то, что в Таиланде обманывают туристов для того, чтобы побольше заработать. Об этом - в материале “Рамблера”.

Бронирование без трансфера

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Многие туристы сталкиваются с проблемой уже при пересечении границы страны. Дело в том, что отели должны предоставлять трансфер, а также сдачу анализов на коронавирус, благодаря которым туристы могут въезжать в страну. В итоге недобросовестные отельеры занижали цены и продавали туристам только размещение. В результате чего на границе путешественники были вынуждены дополнительно оплачивать трансфер и тесты на коронавирус для того, чтобы не лететь обратно домой.

“И только на границе выяснялось, что в пакет не включены обязательный трансфер и анализы на ковид. Путешественникам приходилось экстренно приобретать на месте новый пакет SHA+, в противном случае их не пустят в страну”, - комментировала ситуацию пресс-секретарь таиландского Центра управления ситуацией с COVID-19

Штрафы за номера

Многие туристы жалуются на то, что в отелях и штрафуют за все подряд без преувеличения. Иногда конфликтные ситуации создают сами сотрудники отелей. Туристы говорят, что их могут оштрафовать за кражу имущества, поэтому нужно внимательно следить за мелкими вещами в номерах: стаканы, полотенца, халаты.

“Нужно держать все на контроле, иначе пропустите пропажу. Потом за стакан заплатите, как за сервиз” (Прим. ред - здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

При въезде в номер нужно также все проверять. Если вы найдете что-то испорченное, то нужно доложить об этом на респшен. Так туристку из России заставили платить за отколотую вазу, которая стояла в номере на протяжении всего отдыха. Девушка рассказала, что заплатила и попросила ее забрать, а потом разбила на глазах у администратора, чтобы другие туристы не платили больше за нее.

Обманы на улице

Тайцы знают, что в их страну приезжают чаще за развлечениями, а не за культурной программой, поэтому много обманщиков ходит по барам. Мужчина, побывавший в Таиланде рассказал, как перед ним девушка разбила стакан. Осколки разлетелись по полу и один из них задел ногу бармена. В итоге с мужчины начали требовать денег, иначе угрожали полицией и штрафом за хулиганство.