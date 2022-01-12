Рядом с пингвинами: как живут в самом южном городе мира

В переводе с языка индейцев племени ямана Ушуая означает «залив, обращенный к западу». Это самый южный город не только на архипелаге Огненная Земля, но и вообще на планете. Поэтому его часто называют городом на краю света. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Deensel/Flickr Deensel/Flickr

Ушуая была основана в 1884 году и стоит на берегу пролива Бигл. В настоящее время в городе живет больше семидесяти тысяч человек, не считая туристов — наплыв гостей обычно продолжается с декабря по март. Причем именно наплыв — чаще всего сюда заглядывают пассажиры круизных лайнеров и владельцы яхт, ведь Ушуая еще и порт.

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Отсюда путешественники отправляются в Антарктиду и обязательно на остров Мартильо с его огромной колонией пингвинов. Обычно туристы просто проплывают мимо, но есть и экскурсии с высадкой. Даже самые сдержанные путешественники остаются под сильным впечатлением после встречи с этими забавными птицами.

Максим: «Экскурсию с высадкой на остров проводит только одна фирма - Pira Tour. Экскурсию покупал заранее за 3 месяца с оплатой через интернет. Обязательно теплая одежда - очень сильный ветер. Пингвины ходят, бегают, кричат, совсем рядом, под ногами, очень смешные. В основном, небольшие, Магеллановы пингвины, но есть и более крупные. Трогать пингвинов нельзя. Их сотни или даже несколько тысяч. Незабываемые впечатления».

Татьяна: «Потрясающая экскурсия, о которой можно рассказывать всем. Огромное количество пингвинов и красивый остров, где вы узнаете о повадках этих птиц, их образе жизни, посмотрите на взрослых особей и совсем маленьких птенчиков, покрытых пухом. Идти надо вдоль веревочных дорожек, чтобы не тревожить птиц, которые то рыбу несут, то просто бегают под ногами. Словом, это память на всю жизнь о «конце света».

Tak/Flickr

Однако пингвины — не единственное развлечение для туристов в городе на краю света. В окрестностях Ушуайи расположен самый южный маяк на планете Les Eclaireurs — визитная карточка этих мест и место притяжения для любителей эффектных фотографий.

Татьяна: «Проплывая по заливу Бигля, очень приятные фотографии получаются в хорошую погоду напротив маяка Faro Les Eclaireurs, который стоит у самого берега океана одного из 5-и северо-восточных островков Ле-Эклерер. Считается одним из самых южных построек в мире, начав работать с 1920 года. Кстати, на пути к маяку проплываем лежбища морских котиков и птиц, что также очень интересно».

Snake: «Звезда фотоохоты в Ушуайе. Обязателен к посещению во время прогулки на катамаране, сразу после лежбища морских львов».

Кроме того, путешественники любят прокатится в поезде на краю света. Эта железная дорога с паровым локомотивом когда-то обслуживала городскую тюрьму, а теперь является частью национального парка «Огненная Земля».

Butterfly voyages/wikimedia.org

Визуальное наслаждение посетителям парка обеспечено: потрясающие виды с бирюзовыми лагунами, голубыми ледниками и горными вершинами запоминаются надолго.

Алла: «Природа поражает. Очень красиво. Можно немного прогуляться по тропинкам. Можно найти и сложные долгие маршруты. Удобная обувь и многослойная одежда желательно».

Марьяна: «В этом парке настолько все первозданно, что иногда невольно начинаешь говорить шепотом, чтоб не потревожить вековое могущество этой природы. Тут и самая южная железная дорога, и конец аргентинской трассы ruta 3, и пешком можно дойти до границы с Чили. Обязательно приезжайте, чтоб почувствовать единение с природой и насладиться тишиной».

Татьяна: «Разнообразие пейзажей — вот, что производит впечатление прежде всего. Есть лес, причем деревья невысокие и чаще всего искривлены в одну сторону из-за сильных ветров. Есть болотистые равнины. На вершинах гор красуются ледники. А еще есть заливы канала Бигл и красивые озера. Природа сурового края во всем ее величии».

Michelle Maria/Panoramio

В самом городе туристы по традиции фотографируются рядом с табличкой «Конец света», изучают магазины улицы Сен-Мартин, где можно купить все, включая лыжную экипировку и обязательно посещают местную почту, чтобы отправить друзьям или себе открытку из города на краю света.

И конечно, плавают в проливе Бигл — спокойном и сравнительно безопасном. Обычно во время таких экскурсий можно увидеть морских львов, скалы с птичьими базарами, а если повезет, то и хвост кита. Кроме того, можно посетить и здание бывшей тюрьмы, где располагается несколько музеев — тюремный, морского искусства и Антарктики.