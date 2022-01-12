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27 минут назад

Не плывите туда: где находится настоящий остров Бедности

Остров Бедности — небольшой остров озера Мичиган, штат Мичиган, США. Состояние острова почти подтверждает его название: единственное здание, белый заброшенный маяк, сейчас в аварийном состоянии.

Не плывите туда: где находится настоящий остров Бедности
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

У острова пугающее не только название, но и история. В июне 2013 года исследователи обнаружили у берегов обломки, которые могли принадлежать кораблю «Грифон». Судно перевозило ценную пушнину в Азию и без вести пропало 343 года назад. На борту находились шесть членов экипажа. До сей поры место и причина пропажи остаются загадкой. Подробнее — в новости «Рамблера».

Кстати, остров — не единственный на озере с интересным названием. Его «братья» по акватории — Summer Island и Little Summer Island («Остров лета и Остров маленького лета»), Остров Сливы и Остров Чайки.

Маяк Острова Бедности был открыт в 1875 году, но спустя 70 лет заброшен. Маяк был внесен в Национальный реестр исторических мест в 2005 году. В 2011 году издание Lighthouse Digest объявил его «Маяком Америки, находящимся под угрозой исчезновения».

@solitude_wickie

Согласно данным «Википедии», на острове в данный момент живут два человека. Остров принадлежит правительству и закрыт для посетителей.

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