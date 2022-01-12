Как и кто живет в городе-человеке Чентурипе

Кадр дня: коммуна Чентурипе, которая с воздуха напоминает не то морскую звезду, не то отдыхающего на холмах человека. Рассказываем, как живут этом в удивительном месте планеты.

Фото: @pioandreaperi @pioandreaperi

Факты

Название: Centuripe

Статус: коммуна

Площадь: 173,18 км²

Население: 5775 человек (2004)

Чентурипе располагается на холме высотой 730 м над уровнем моря между реками Диттайно и Сальсо. Коммуна находится в 61 км от Энны, крупного города Сицилии.

Жители коммуны в основном работают в сельском хозяйстве, добыче серных и солевых минералов. Кроме того, долина славится источниками пресной воды.

@pioandreaperi

Римский оратор Цицерон описал город в первом веке до н.э. как самый большой и богатый город Сицилии с населением в 10 000 человек. Ученые считают, что тот сильно преувеличил — или же город крупно пострадал в войне между Секстом Помпеем и Октавианом. Последний восстановил коммуну после разрушений восстановил и дал сицилийским жителям римское гражданство.

Остатки древнего города и многочисленные древности, в основном римского периода, все еще находятся в городе и в его земле. Однако главная достопримечательность коммуны, которую не увидишь с земли, — необычная форма.

С высоты птичьего полета Чентурипе напоминает сказочную птицу, комету или морскую звезду. Кто-то считает, что это итальянский фермер, вальяжно отдыхающий на холмах Сицилии.