«Пустите, со Спутником!»: туристка рассказала об отдыхе в Греции

Правительство Греции приняло решение ужесточить карантинные ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Редактор "Рамблера" съездила в Грецию и рассказала, стоит ли ехать в страну сейчас.
На все время новогодних праздников в Греции ввели уже привычные ограничения. Чтобы въехать в страну необходимо предварительно сдать ПЦР-тест и заполнить специальную форму с контактными данными, даже если у вас есть сертификат о вакцинации. После посадки все пассажиры сдают повторный экспресс-тест на коронавирус бесплатно.
«Мутация "омикрон" заставила нашу страну принять экстренные меры для посетителей из-за рубежа. Такие меры необходимы для того, чтобы максимально замедлить широкое распространение пандемии и выиграть время для увеличения охвата вакцинацией бустерной дозой», — заявил официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому.
Внутри страны без прививки делать нечего, в магазины, кафе, аптеки и культурные заведения пускают только с QR-кодом, который проверяют у каждого посетителя, затем данные сверяют с паспортом. Воспользоваться кодом друга или члена семьи невозможно.
"Официально Греция принимает российскую вакцину Спутник V, однако местная система российский QR-код не считывает. Большинство греков уже знают об этом, смотрят сертификат о прохождении полной вакцинации и паспорт. Однако каждый раз приходится объяснять, что вы из России и вакцина у вас иная. В небольшие кафе могут и не пустить, тогда приходится проводить ликбез о принятых в Греции правилах среди местных, мол пустите со Спутником, он принят!".
По словам журналистки, греки действительно боятся коронавируса и стараются уберечь старшее поколение от заболевания. Поэтому даже на улице люди носят маски.
"Это правда, на улице все носят маски, а в метро люди стараются соблюдать социальную дистанцию и не садятся рядом. Конечно, в час пик это не работает, но если в вагоне более менее свободно, все стараются держаться на расстоянии. Удивительно, но полиция за это не штрафует, это просто осознанность общества. Сказали носить маски, они и носят. Без масок только русские, но уверяю вас, когда вокруг все соблюдают правила, идти против них некомфортно".
Более 70% населения Греции привито хотя бы одним компонентом вакцины, поэтому кафе заполнены. Но в заведениях запрещено включать музыку. По мнению властей, музыка вызывает у людей желание танцевать, обниматься и быть ближе.