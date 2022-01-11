«Пустите, со Спутником!»: туристка рассказала об отдыхе в Греции

"Это правда, на улице все носят маски, а в метро люди стараются соблюдать социальную дистанцию и не садятся рядом. Конечно, в час пик это не работает, но если в вагоне более менее свободно, все стараются держаться на расстоянии. Удивительно, но полиция за это не штрафует, это просто осознанность общества. Сказали носить маски, они и носят. Без масок только русские, но уверяю вас, когда вокруг все соблюдают правила, идти против них некомфортно".