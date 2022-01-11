Феномен висячего озера

"Висячими озерами" называют систему водоемов, находящихся на разной высоте. Иногда их соединяют перешейки, поэтому при взгляде со стороны возникает иллюзия, будто они плавно перетекают друг в друга. “Рамблер” расскажет, где посетить удивительные озера и как не испортить отдых на их берегах.

Фото: @mitry_o @mitry_o

В Карелии есть урочище Велемоны. Сам по себе каньон привлекателен для туристов, но он же служит отправной точкой для того, кто хочет найти “висячие озера”. На карте они обозначены как Тютьозеро. Но на самом деле, это целых три пресных водоема причудливой формы, которые появились на месте глубоких скальных разломов. Уровень воды в них разный.

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Каждое озеро находится выше предыдущего. И с верхней скалы открывается вид не только на Тютьозеро и урочище, но и на бескрайнее Онежское озеро. Кстати, если вы будете плыть по его водам, то можете и не догадываться, что прямо над вами есть еще три водоема прямо в скальном грунте, ведь их берег практически вертикальный.

Что приятно – в этих местах построены оборудованные стоянки для туристов с навесом и дровами для разведения костра. Ночи в Карелии могут быть прохладными даже в жаркие дни. Кроме того, в трех озерах можно ловить рыбу, а в окрестных лесах полно съедобных ягод и грибов.

В США тоже есть подобное сокровище. “Висячее озеро” находится в каньоне Гленвуд (Национальный заповедник Уайт-Ривер, штат Колорадо). Тонкие усики его водопадов, мармеладно-зеленые воды, расположение на скале (отсюда и название) и пышные окрестности сделали его одной из самых популярных точек пешеходных маршрутов.

Вдоль озера проложена крутая и каменистая тропа длиной почти два километра с подъемом почти 400 метров. Хотя считается, что для путешествия по ней не нужно быть опытным туристом, имейте в виду, что если у вас есть физические ограничения, поход покажется сложным. Маленьким детям и пожилым людям, скорее всего, тоже.

Но не стоит расстраиваться. На пути вам встретятся места, оборудованные для отдыха. А поручни на особенно сложных участках тропы помогут двигаться в правильном направлении.

В отличие от карельских порядков, для посещения колорадского озера требуется разрешение. Его можно приобрести онлайн или в кассах при въезде в заповедник.

Также есть несколько правил, которые важно соблюсти. Согласно внутреннему распоряжению, туристам запрещено брать с собой на озеро собак, купальные костюмы и рыболовные снасти. В водоеме живет форель, но ловить ее запрещено. Кроме того, нельзя пить из озера, а также стоять под, позади или на вершине водопада, ходить по упавшим в воду деревьям.

Уникальным озером в нашей подборке можно назвать Сорвагсватн, или как его еще называют – Лейтисватн. Оно находится на крупнейшем острове Фарерского архипелага Вагар и знаменито тем, что его пресные воды вплотную подходят к океану и будто нависают над ним.

Иллюзорно кажется, что Сорвагсватн находится на высоте не менее 100 метров. Но на самом деле, перепад между озером и океаном равен примерно 30 метрам. Его воды, стекая в Атлантику, образуют удивительной красоты водопад Боссдальсфоссур. Он прячется между отвесными скалами берега Сорвагсватна, поэтому обзор на него доступен всего из нескольких точек.

Конечно, самые эффектные фотографии озера можно сделать со стороны океана. Но для этого придется арендовать частный самолет или вертолет. И тем не менее, увидеть крупнейшее озеро Фарерских островов путешественники могут, находясь на его берегах. Добраться до Сорвагсватна можно на машине по трассе, которая соединяет города Сандавагур и Сорвагур. Кстати часть ее проходит вдоль озера.