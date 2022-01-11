Страна, где нет нищих, а землю раздают бесплатно

Еще несколько лет назад по уровню бедности эта страна могла сравниться с небольшим государством в Африке. Теперь там нет нищих, безработицы, а землю под дома раздают гражданам бесплатно. “Рамблер” рассказывает, как Оман стал одной из самых благоприятных стран для жизни.

Новый султан и борьба с бедностью

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Оман — исламское государство, которым управляет султан, такие страны также называют султанатами. В 1970 году к власти пришел новый султан. Тогда страна была крайне бедной, по уровню нищеты и безработицы она была примерно такой же, как государства в Африке. Тогда на всю страну была только одна километровая дорога, а всю остальную часть составляли бараки и фавелы. При этом султаном просто так стать нельзя, титул переходит по наследству.

До 1970-х годов условия жизни здесь были похожи на рабские. На всю страну было всего три школы и одна больница на 20 коек. Не было международного аэропорта, морского порта - страна была слишком бедна для постройки всего этого, а бывший султан противился новым реформам.

В Омане действует абсолютная монархия. Такая форма правления редко встречается в современных государствах. В итоге страна, где не было нормальных дорог, школ и больниц, за 50 лет превратилась в комфортное государство для жизни, но здесь есть и свои нюансы.

Сейчас Оман называют “арабской Швейцарией” и “сказкой Востока” из-за условий жизни. Также страна считается одной из самых безопасных на планете, и всего этого правительство достигло за 50 лет существования.

В 1970-х годах султаном стал Кабус Бен Саид, который взял власть в результате дворцового переворота. Он был султаном до самой смерти в 2020 году. Новый правитель получил образование в Великобритании и сразу же приступил к реформам, когда взошел на пост.

Новые реформы и продажа нефти

Первое, что султан сделал для своей страны - отменил рабство. Весь процесс был сложным и долгим, но, как оказалось позже, оно того стоило. Вторым шагом он сделал процесс организации СМИ, а потом начал строить в государстве асфальтированные дороги.

За несколько лет до государственного переворота в Омане была найдена нефть. Когда в государстве появился новый султан, доходы от продажи “черного золота” пошли на обеспечение граждан и страны. Такими темпами, уже к 1973 году в Омане построили международный аэропорт и морской порт, которые помогли развивать экспорт и туризм в стране.

Новый султан занялся реформой образования и здравоохранения. С 1970 года на территории Омана было построено 500 школ и более 100 различных медицинских учреждений.

Условия жизни в Омане

Оман славится своими благоприятными условиями для жизни, но стоит помнить, что страна живет по мусульманским законам. Так, за кражу преступника ждет жестокое наказание - он лишается своих рук. Есть и другие более жестокие законы, касающиеся женщин, мужчин и религии.

Гражданам Омана, достигшим 18 лет и не имеющих финансовых возможностей приобрести себе дом, государство бесплатно выделяет землю. На приобретение дома предоставляется заем в банке, а о процентах заботиться государство.

Существуют целые поселки для малоимущих семей. В государственные праздники у жителей списываются все долги, а большинство граждан работают на высокооплачиваемых работах, остальными профессиями занимаются гастарбайтеры, которые живут не хуже среднего европейского класса. Бензин здесь стоит дешевле воды, поэтому здесь низкий уровень нищеты и безработицы, а образование, как и медицинская помощь, здесь бесплатны.