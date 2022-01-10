Где можно найти “арбузный снег” и стоит ли его есть

Жители восточной Калифорнии задались вопросом: почему заснеженные горы Сьерра-Невада вдруг стали розовыми? Причина – “арбузный снег”. Откуда на высоте 3000 метров арбузы? Рассказывает “Рамблер”.

Фото: Bryant Olsen Bryant Olsen

Снег в тех краях действительно приобретает розовый и красный оттенок, что делает его похожим на мякоть бахчевой ягоды. Те, кто ходил по изменившим цвет склонам, утверждают, что в тех местах можно ощутить и арбузный запах. Однако на этом сходство заканчивается. Потому что окрашивают снег не ягоды, а микроскопические водоросли.

У пресноводных водорослей Chlamydomonas nivalis (на данный момент зарегистрировано 60 видов) в дополнение к хлорофиллу, который позволяет получать энергию для жизни из солнечного света, есть в клетках каротиноиды. Они отвечают за цвет моркови, батата, томатов и других ярких овощей. Эти же каротиноиды в дни высокой солнечной активности защищают своих хозяев от ультрафиолетового излучения, как специальный крем. А снег приобретает розовый оттенок, быстрее нагревается и тает. После долгой прогулки по “арбузному снегу” вы можете заметить, что подошва ботинок и манжеты брюк окрасились.

Зимой “снежные водоросли” впадают в спячку. Однако они криофильны (т.е. холодолюбивы) и прекрасно себя чувствуют в замерзающей воде. При контакте с воздухом водоросль испускает едва уловимый аромат, который очень похож на арбузный.

Не только в горах Калифорнии можно встретить это явление. Красный и розовый снег появляется в альпийских и прибрежных полярных регионах по всему миру, включая Скалистые горы, Гималаи, Арктику и Антарктиду, Кавказ и Северный Урал.