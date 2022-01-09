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2 часа назад

Зачем в Амстердаме стоят туалеты без стен

Ужас интроверта или мудрое городское решение: зачем в Нидерландах и столице стоят туалеты без стен.

Зачем в Амстердаме стоят туалеты без стен
Фото: РамблерРамблер

С чего все началось

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Верите или нет, но в Нидерландах работает отдельная туалетная организация DTO — Dutch Toilet Organisation. Цель компании — сделать чистые общественные туалеты доступными для всех в Нидерландах.

В начале века особенно остро стоял вопрос общественных туалетов во время фестивалей, городских гуляний и государственных праздников. Бесплатных общественных туалетов было мало, а в имеющиеся стояли огромные очереди.

После пары бутылок пива празднующие мочились прямо на улицы и на углы домов. На утро город выглядел ужасно, да и запах стоял соответствующий. Сложно было винить в ситуации исключительно жителей — в городах объективно не хватало общественных туалетов. Тогда DOT предложила устанавливать на улицах страны туалеты без стен.

Плюсы, минусы, подводные камни

Туалет похож на верх отвертки или карусель — что подсказывает фантазия. Четырехсторонняя пластиковая конструкция имеет четыре писсуара на каждой стороне.

Кажется, что подобный публичный туалет — бесполезная, да еще и унизительная точка. Однако они имеют массу преимуществ. Во-первых, они дешевы как в производстве, так и в транспортировке, в отличие от биотуалета. Во-вторых, справлять нужду в компаниях хоть и странно, но экономит время.

В-третьих, необычная конструкция привлекает туристов. Путешественники такие писсуары обожают и не упускают возможности в них сфотографироваться. Наконец, это бесплатно: за вход в «нормальный» туалет в Нидерландах придется заплатить от 25 евроцентов до 1 евро (21 — 84 рубля).

Есть в конструкции и минусы. Конструкция с писсуаром — явно не для женщин (хотя кто-то успешно ей пользуется). В стране признают, что писсуары такого толка — попытка спасти мостовые не от женщин, которые почти не справляют нужду по углам, а от пьяных мужчин. Но даже в этом случае подобный вариант — не для скромных: не каждый отважится справлять нужду на глазах у прохожих. Впрочем, добавьте в уравнение небольшое опьянение и капельку отчаяния — и открытый уличный туалет не покажется такой плохой идеей.

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