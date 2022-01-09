Почему итальянские магазины закрываются в 7 вечера

Каждый, кто был в Италии, сталкивался с неудобством — магазины закрываются очень уж рано. В отличие от России, где забежать в супермаркет за хлебом можно и в полночь, в Италии продукты покупают до 19:00, максимум до 20:00. Почему так?

В итальянских магазинах странное расписание не только на вечер, но и в течение всего дня. Открываются торговые точки в 9:00 и работают до 13:00. Затем — двухчасовой перерыв. В 15:30 магазины открываются вновь, закрываются окончательно в 19:30. Иногда расписание двигают на полчаса вперед: с 16:00 до 20:00. Подобный режим работы действует с понедельника по субботу, выходной — воскресенье, иногда — утро понедельника. Летом и зимой расписания также разнятся.

Почему же в итальянских магазинах такие рабочие часы? Итальянцы уважают отдых, особенно по расписанию. Взять хотя бы двухчасовой перерыв в середине дня, с 13:00 до 15:30. Магазины закрывают на «сестру» сиесты riposo — в переводе «отдых, покой, сон». Во время riposo работники магазина уходят на обеденный перерыв и на получасовой сон.

Работать в разгар жары тяжело и экономически не выгодно: клиенты отдыхают в тени собственных квартир. А еще жители знают, что магазин закроется в середине дня, а потому закупаются заранее.

Такая же логика насчет вечера. После окончания рабочего дня каждый итальянец отправляется на ужин — либо домой, либо в ресторан. Это касается как работников магазина, так и его клиентов.

Идти в продуктовый магазин вечером за едой просто бесполезно. Поесть в ресторане или кафе для итальянца — относительно дешево (3-4 евро за пиццу и 1-3 евро за бокал вина), а потому доступно. Все привыкли к подобному расписанию и покупают еду впрок.