10 вещей, которые сложно понять американцам

«Я встречаю много американцев, которые не могут понять, что во многих местах в Европе вам НЕ нужна машина. Мне 30, у меня нет желания водить машину, у меня нет прав или машины. Общественный транспорт есть везде, в нем безопасно, и я могу добраться куда угодно. Ближайший продуктовый магазин находится буквально в 30 секундах от моего дома. Все остальное, что мне нужно, находится в 5 минутах ходьбы.