10 вещей, которые сложно понять американцам

Отпуск на два недели, возможность не иметь машину и британский крикет: пользователи интернета обсудили вещи, которые трудно понять и принять жителям США.
Пользователь @neolee203 задал на форуме Reddit вопрос: «Какие вещи американцы не поймут никогда?». Обсуждение получило 28 тысяч лайков и 33,9 тысяч комментариев.
Комментаторы обсуждали разницу в зарплатах, социальное неравенство и условия работы. Например, в США считается нормой давать на чай официантам 20% от чека или отправлять детей в дорогие колледжи. Что по этому поводу думают остальные жители планеты?
«Если бы рестораны платили своим сотрудникам приличную зарплату, не было бы необходимости давать чаевые».
«Дешевый университет — не равно плохой университет».
Впрочем, какие-то аспекты в США лучше: например, возможность вернуть любую вещь в магазин или не платить за туалет.
«Американец здесь. Плата за пользование туалетом!».
«Что где-то мы не можем просто вернуть купленные вещи, потому что они нам не нравятся».
Оказывается, в США работать тяжело, но еще тяжелее — отдыхать.
«Как американец я никогда не пойму, откуда у вас у всех так много времени и денег для поездок за границу. Здесь чертовски много работают. Долгие часы работы, низкая заработная плата и ничтожно малые часы на отпуск <...> Заработная плата, которую мы получаем, не покрывает прожиточный минимум в большинстве штатов, поэтому идея иметь деньги на поездки (помимо самой стоимости поездки) своего рода сбивает меня с толку».
«Что вы работаете, чтобы жить, а не живете, чтобы работать. Иногда вам нужен отпуск. Не только тогда, когда вы очень богаты».
«Отпуск с работы на две или три недели — нормально, даже ожидаемо».
Разные вещи, которые сбивают жителей США с толку.
«Я встречаю много американцев, которые не могут понять, что во многих местах в Европе вам НЕ нужна машина. Мне 30, у меня нет желания водить машину, у меня нет прав или машины. Общественный транспорт есть везде, в нем безопасно, и я могу добраться куда угодно. Ближайший продуктовый магазин находится буквально в 30 секундах от моего дома. Все остальное, что мне нужно, находится в 5 минутах ходьбы.
В Северной Америке действительно странные строительные нормы и правила, и города спланированы таким образом, что машина является основной необходимостью. В противном случае никто не смог бы никуда добраться».
«Цельсий».
«Ужасно иметь только две политические партии».
«Некоторые американцы никогда не поймут, насколько велик футбол в остальном мире».
«Насколько часто люди из других стран живут со своими родителями, даже если они взрослые».
Между прочим, самый популярный ответ! Жителям США действительно сложно понять национальную британскую игру. Честно говоря, и остальному миру тоже.
«Я намерен стать первым американцем, который научится играть в крикет. Я вернусь к этой теме через 34 года, чтобы доказать это», «Крикет», «Как американец, я понимаю все вещи довольно хорошо. За исключением крикета. Тот, кто ответил „крикет“, молодец. Я не очень это понимаю и, вероятно, никогда не пойму».