Как устроен туалет в Антарктиде

«Туалеты для девочек и для мальчиков отличаются писуаром. Он есть и там и там, просто для мальчиков он обычный, а для девочек — сидячий. Внешне туалет и писуар для девочек не отличаются, пока крышку не поднимешь. Процедура такая: вначале пользуетесь писуаром, потом, если есть необходимость, пересаживаетесь на туалет.