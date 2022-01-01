Как устроен туалет в Антарктиде

Неловкий вопрос: как ходят по нужде в одном из самых холодных мест планеты?
На Антарктиде по сей день работает российская внутриконтинентальная станция «Восток». На станции регулярно живут 12-13 исследователей.
Тележурналист и путешественник Юрий Сенкевич принимал участие в 12-й советской экспедиции на станцию в 1966-1967 годах. Материалы о поведении человека в экстремальных условиях легли в основу его кандидатской диссертации.
Согласно Сенкевичу, туалет на станции «выпиливали» во льду.
«Во льду делается цилиндрическая выемка диаметром 1 м и глубиной до 5 м, сверху над ней крепится стандартный „домик“. На выемке установлена стальная круглая рама с осью посередине, на которой переворачивается вокруг своей оси стальной диск соответствующего диаметра. Над рамой с диском ставится стульчак. Экскременты падают на этот диск и замерзают.
В обязанности дежурного по станции входила очистка туалета. Это происходило так: ломиком разбивались застывшие экскременты на мелкие куски, после чего диск переворачивался вокруг своей оси и разбитое содержимое падало в ледяной цилиндр. Диск же фиксировался бывшей тыльной стороной. Спустя некоторое время процесс очистки повторялся. Когда цилиндрическая ледяная яма заполнялась, то туалет переносился на новое место, где так же предварительно высверливали такую же конструкцию.
Позднее устройство туалета стало приближено к стандартному городскому. На станции имеется 3 туалета (в радиодоме, дизельной электростанции и столовой)».
В 2018 году в антарктический лагерь поехал блогер Сергей Доля. В своем ЖЖ @sergeydolya фотолюбитель рассказал, как выглядит современный туалет в лагере для путешественников.
«Туалеты для девочек и для мальчиков отличаются писуаром. Он есть и там и там, просто для мальчиков он обычный, а для девочек — сидячий. Внешне туалет и писуар для девочек не отличаются, пока крышку не поднимешь. Процедура такая: вначале пользуетесь писуаром, потом, если есть необходимость, пересаживаетесь на туалет.
В писуар, соответственно, нельзя бросать бумагу, а в соседней туалет нельзя справлять малую нужду. В туалете, если поднять крышку, просто висит большой мусорный мешок, куда все и сваливается. Каждый день мешки меняют
Туалеты не отапливаются и садиться на туалет очень холодно. Все это потом вывозят в Чили на самолете».
Проблема в том, что никак — пока для этого нет ресурсов. Отходы жизнедеятельности не оставляют ни на станциях, ни в лагерях. Раз в неделю прилетает самолет и забирает содержимое туалетов на переработку в Чили.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.