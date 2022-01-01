Как выглядит самый таинственный край Чили

Долина Эльки, одно из главных туристических направлений Чили, славится виноградниками, обсерваториями и особой энергией, ради которой приезжают туристы. Возможно, это магия местных, а возможно — сила гостеприимства.

Фото: gaspar abrilot/Flickr gaspar abrilot/Flickr

Факты

Название: Valle del Elqui

Где: Регион Кокимбо, Чили

Расстояние от Москвы: 13 872 км

Как добраться: от Москвы до Сантьяго (от 23 до 40 часов в пути), далее — на автобусе и поезде (530 км)

Долина Эльки стоит в бассейне одноименной реки, которая берет начало в горном хребте Анд и впадает в Тихий океан.

Водохранилище Пукларо неподалеку от долины вмещает в себя 200 миллионов м3 воды. Благодаря водным ресурсам и обилию солнца в долине круглый год выращивают фрукты и овощи, производят вино и выращивают на экспорт виноград.

Долина привлекает как ученых, так и тех, кто которые верит в эзотерику и магию. Исследователи космоса приезжают сюда, дабы наблюдать за созвездиями и серпом Млечного Пути. Из-за горной высоты и отдаленности от крупных городов в долине самое чистое и ясное небо южного полушария. Международные научные центры установили на вершинах холмов Пачон и Тололо свои астрономические обсерватории.

Верующие в магию приезжают в долину, чтобы восстановить свою энергетику. Считается, что Эльки стоит в энергетически заряженном полюсе, а древние народы, жившие в местности с первого века нашей эры, проводили здесь обряды. Регулярно в долину приезжают турами для восстановления внутренней энергии. Кто-то хочет увидеть НЛО в кристально чистом небе. Верить ли в это — каждый решает сам.