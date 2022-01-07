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1 час назад

Ядовитые пауки и хищные собаки: что творится на самом опасном острове

Остров Фрейзер в Австралии — один из самых больших песчаных островов в мире. Его площадь составляет 1480 квадратных километров, но при этом на нем живет всего 360 человек. Такая плотность населения объясняется тем, что на нем таится множество опасностей, поэтому не каждый турист решится ступить на эту землю.

Остров славится тропическими лесами, живописными пляжами, водопадами и барьерными рифами. Для того, чтобы увидеть все это, придется принять тот факт, что вы можете столкнуться с опасностями. Во-первых, около побережья водится слишком много акул и медуз, но это — не самое страшное, ведь на суше туристов тоже поджидают опасности. Например в глубине большая концентрация ядовитых пауков и диких собак Динго, которые нападают на людей. О других опасностях смотрите в видео.

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