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5 часов назад

Что турки ненавидят в россиянах

В Турции очень много отдыхающих из России, но некоторые привычки наших соотечественников очень раздражают местных жителей. "Рамблер" рассказывает, какие.

Что турки ненавидят в россиянах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Жадные

Россияне не привыкли оставлять чаевые за обслуживание, даже если им все понравилось. В отличие от Европы, у нас эта культура не сильно развита. Максимум — небольшая сумма официанту в кафе. При этом многие считают, что им на отдыхе все должны. По этой причине турки более рады европейцам у себя в гостях, нежели россиянам.

Кроме того, из жадности наши туристы часто пытаются побольше выпить, если наливают бесплатно, набрать максимум еды на шведском столе или унести с собой что-то в номер. Неумеренность россиян тоже не нравится сотрудникам отелей.

Грязнули

Часто турецкие отельеры жалуются, что после туристов из России в номерах остается много мусора. Отдыхающие не особо беспокоятся о порядке. Все разбросано на полу, полотенца грязные, а иногда их и вовсе не хватает.

Не соблюдают этикет

Прийти в магазин в плавках или на ужин в купальнике кажется многим российским туристам нормой на отдыхе. Однако местные такое поведение очень не любят и считают проявлением неуважения к их традициям. При этом россияне носят купальники на улице не только в Турции, но и у себя на родине. По этой же причине на отдыхающих жалуются жители юга России.

Кроме того, на отдых у многих девиз "гулять так гулять". Они могут перебрать с алкоголем, неприлично танцевать и громко слушать музыку допоздна.

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