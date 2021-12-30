Что турки ненавидят в россиянах

В Турции очень много отдыхающих из России, но некоторые привычки наших соотечественников очень раздражают местных жителей. "Рамблер" рассказывает, какие.
Россияне не привыкли оставлять чаевые за обслуживание, даже если им все понравилось. В отличие от Европы, у нас эта культура не сильно развита. Максимум — небольшая сумма официанту в кафе. При этом многие считают, что им на отдыхе все должны. По этой причине турки более рады европейцам у себя в гостях, нежели россиянам.
Кроме того, из жадности наши туристы часто пытаются побольше выпить, если наливают бесплатно, набрать максимум еды на шведском столе или унести с собой что-то в номер. Неумеренность россиян тоже не нравится сотрудникам отелей.
Часто турецкие отельеры жалуются, что после туристов из России в номерах остается много мусора. Отдыхающие не особо беспокоятся о порядке. Все разбросано на полу, полотенца грязные, а иногда их и вовсе не хватает.
Прийти в магазин в плавках или на ужин в купальнике кажется многим российским туристам нормой на отдыхе. Однако местные такое поведение очень не любят и считают проявлением неуважения к их традициям. При этом россияне носят купальники на улице не только в Турции, но и у себя на родине. По этой же причине на отдыхающих жалуются жители юга России.
Кроме того, на отдых у многих девиз "гулять так гулять". Они могут перебрать с алкоголем, неприлично танцевать и громко слушать музыку допоздна.