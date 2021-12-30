Что турки ненавидят в россиянах

В Турции очень много отдыхающих из России, но некоторые привычки наших соотечественников очень раздражают местных жителей. "Рамблер" рассказывает, какие.

Жадные

Россияне не привыкли оставлять чаевые за обслуживание, даже если им все понравилось. В отличие от Европы, у нас эта культура не сильно развита. Максимум — небольшая сумма официанту в кафе. При этом многие считают, что им на отдыхе все должны. По этой причине турки более рады европейцам у себя в гостях, нежели россиянам.

Кроме того, из жадности наши туристы часто пытаются побольше выпить, если наливают бесплатно, набрать максимум еды на шведском столе или унести с собой что-то в номер. Неумеренность россиян тоже не нравится сотрудникам отелей.

Грязнули

Часто турецкие отельеры жалуются, что после туристов из России в номерах остается много мусора. Отдыхающие не особо беспокоятся о порядке. Все разбросано на полу, полотенца грязные, а иногда их и вовсе не хватает.

Не соблюдают этикет

Прийти в магазин в плавках или на ужин в купальнике кажется многим российским туристам нормой на отдыхе. Однако местные такое поведение очень не любят и считают проявлением неуважения к их традициям. При этом россияне носят купальники на улице не только в Турции, но и у себя на родине. По этой же причине на отдыхающих жалуются жители юга России.