Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+13° в 
USD 73.50EUR 83.22
Войти в почту
4 часа назад

Сколько часов длится самый долгий полет и как в нем развлекаются

Самый длительный регулярный перелет на сегодняшний день — рейс Нью-Йорк — Сингапур. В воздухе самолет проводит чуть менее 19 часов.

Сколько часов длится самый долгий полет
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Факты

  • Расстояние: 15 349 км
  • Время полета: 18 часов 50 минут
  • Аэропорт вылета: Международный аэропорт имени Джона Кеннеди
  • Аэропорт прилета: Аэропорт Чанги
  • Перевозчик: Singapore Airlines
  • Самолет: Airbus A350-900ULR
  • Номер рейса: SQ23
  • Впервые запущен: 9 ноября 2020 г.
  • Стоимость: от 48 000 рублей (на январь 2022)

Обычно самолет вылетает из Нью-Йорка в 20:00, прилетая в 5:00 утра послезавтра.

Развлечения

Пассажиры на рейсе пересекают практически треть экватора Земли. Авиакомпания предусмотрела все, чтобы на борту не скучали. Главное — в самолете работает высокоскоростной WiFi. Интернет недоступен лишь 2, 5 часа, когда самолет пролетает север Тихого океана. Кроме того, пассажирам доступен каталог из фильмов, сериалов и музыки — всего около 200 часов разнообразного контента.

«Я не был в восторге от выбора фильмов в этом месяце (где „Безумно богатые азиаты“?). Но в одном только разделе „Голливуд и не только“ было 130 наименований — грех жаловаться», — отзыв на полет, сайт bloomberg.com.

Те, кто устал от потребления контента, могут поспать на комфортных креслах. На рейсе дают маску для сна, беруши, подушку, плед и даже наматрасник.

Еда

Примерно через 1,5 часа после взлета пассажирам предлагают ужин. На одиннадцатый час полета подают основное блюдо с десертом и шампанским — впрочем, время подачи можно поменять. Кроме того, на протяжении всего полета можно заказать закуски и блюда из меню.

Заграница,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители