Сколько часов длится самый долгий полет

Самый длительный регулярный перелет на сегодняшний день — рейс Нью-Йорк — Сингапур. В воздухе самолет проводит чуть менее 19 часов.
Обычно самолет вылетает из Нью-Йорка в 20:00, прилетая в 5:00 утра послезавтра.
Пассажиры на рейсе пересекают практически треть экватора Земли. Авиакомпания предусмотрела все, чтобы на борту не скучали. Главное — в самолете работает высокоскоростной WiFi. Интернет недоступен лишь 2, 5 часа, когда самолет пролетает север Тихого океана. Кроме того, пассажирам доступен каталог из фильмов, сериалов и музыки — всего около 200 часов разнообразного контента.
«Я не был в восторге от выбора фильмов в этом месяце (где „Безумно богатые азиаты“?). Но в одном только разделе „Голливуд и не только“ было 130 наименований — грех жаловаться», — отзыв на полет, сайт bloomberg.com.
Те, кто устал от потребления контента, могут поспать на комфортных креслах. На рейсе дают маску для сна, беруши, подушку, плед и даже наматрасник.
Примерно через 1,5 часа после взлета пассажирам предлагают ужин. На одиннадцатый час полета подают основное блюдо с десертом и шампанским — впрочем, время подачи можно поменять. Кроме того, на протяжении всего полета можно заказать закуски и блюда из меню.