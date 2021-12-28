Сколько часов длится самый долгий полет

Самый длительный регулярный перелет на сегодняшний день — рейс Нью-Йорк — Сингапур. В воздухе самолет проводит чуть менее 19 часов.

Факты

Расстояние: 15 349 км

15 349 км Время полета: 18 часов 50 минут

18 часов 50 минут Аэропорт вылета: Международный аэропорт имени Джона Кеннеди

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди Аэропорт прилета: Аэропорт Чанги

Аэропорт Чанги Перевозчик: Singapore Airlines

Singapore Airlines Самолет: Airbus A350-900ULR

Airbus A350-900ULR Номер рейса: SQ23

SQ23 Впервые запущен: 9 ноября 2020 г.

9 ноября 2020 г. Стоимость: от 48 000 рублей (на январь 2022)

Обычно самолет вылетает из Нью-Йорка в 20:00, прилетая в 5:00 утра послезавтра.

Развлечения

Пассажиры на рейсе пересекают практически треть экватора Земли. Авиакомпания предусмотрела все, чтобы на борту не скучали. Главное — в самолете работает высокоскоростной WiFi. Интернет недоступен лишь 2, 5 часа, когда самолет пролетает север Тихого океана. Кроме того, пассажирам доступен каталог из фильмов, сериалов и музыки — всего около 200 часов разнообразного контента.

«Я не был в восторге от выбора фильмов в этом месяце (где „Безумно богатые азиаты“?). Но в одном только разделе „Голливуд и не только“ было 130 наименований — грех жаловаться», — отзыв на полет, сайт bloomberg.com.

Те, кто устал от потребления контента, могут поспать на комфортных креслах. На рейсе дают маску для сна, беруши, подушку, плед и даже наматрасник.

Еда