Сумасшедшие запросы туристов при бронировании отеля

Какую самую странную просьбу путешественника, оставленную для персонала отеля, вы можете себе представить? “Рамблер” публикует подборку необычных пожеланий, которые гостиничные портье выполнили. Какими абсурдными эти просьбы ни были.

Когда вы регистрируетесь в мотеле или отеле, большинство администраторов стараются сказать что-то вроде: “Если мы можем сделать так, чтобы ваш отдых был комфортнее, дайте нам знать”. При бронировании номера в Woodlands Resort (Хьюстон, штат Техас) путешественник Дастин Рэй в шутку попросил оставить для него и его девушки три драже M&Ms (обязательно без упаковки) и фотографию жареного бекона на кровати.

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Другой турист пошел дальше. Он очень хотел по приезде в отель увидеть поверх хрустящих свежих простыней… три фотографии удивленного Дональда Трампа.

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Был и турист, который не смог бы спать без Николаса Кейджа. Он попросил оставить для него в рамке фотографию актера в роли Кэмерона По (“Воздушная тюрьма”, 1997). “Сладких снов! Наслаждайтесь!” — подписал сотрудник отеля заветный снимок.

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Динозавры занимают особое место в сердце путешественников. Один из них в комментарии к бронированию попросил оставить в номере рисунок этого древнего животного.

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Другой гость, должно быть, хотел стать палеонтологом или просто обожал серию фильмов о Парке Юрского периода. Правда, портье не смог достать маленького стегозавра, о чем попросил прощения в оставленной на кровати записке. А также в шутку предупредил, что принесенный в номер паразавролоф “покусывается”.

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“Шампанское, лепестки роз… и пластиковый динозавр”, — такое пожелание получили в другом американском отеле.

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Лебеди из полотенец уже не так удивляют отдыхающих. Поэтому один из них попросил сделать для него верблюда. И у горничной это получилось!

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Еще один гость мечтал, попав в номер, оказаться в крепости из подушек в обнимку со слоном (из отельных полотенцев, разумеется!).

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А путешественника, который решил остановиться в Edmonton Fairmont, в номере ждал персональный кемпинг. Довольный турист поделился, что это сделало его отдых незабываемым.

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Задачку со звездочкой придумал гость отеля DoubleTree. Он попросил персонал нарисовать его портрет. Точнее, изобразить то, каким они представляют себе будущего гостя. И, по мнению мужчины, у них получилось весьма сносно. Правда, он подозревает, что сотрудники просто нашли его фотографию в Фэйсбуке.