Спа-процедуры, о существовании которых вы не подозревали

Что можно вообразить, думая о необычных спа-процедурах? Ванна с шампанским? А может, пилинг живыми рыбками? Перед вами подборка странных и – по заверениям их создателей – эффективных процедур в новом материале “Рамблера”.

Массажисты в этих салонах делают свою работу буквально без рук. Потому что это змеи. Под успокаивающую музыку массажисты втирают масло в спины клиентов. Сеанс в среднем длится около получаса. На службу берут только неядовитых змей. Такой массаж помогает уменьшить боль в мышцах и суставах, улучшить кровообращение и высвобождает эндорфины. Первые салоны приобрели популярность в Азии, особенно в Индонезии и на Филиппинах, а затем распространились на другие страны, включая Бразилию, Россию, Израиль и США.

В Чехии страсть к пиву перешла все границы. Попадая на территорию центра Chodovar, вы рискуете пропасть там надолго. В этом спа-центре свои рецепты оздоровления. И, по мнению создателей, красота и здоровье немыслимы без хмельного напитка. Ванны с пивом, разбавленным отварами трав, смягчают и очищают кожу. Пить в таком виде его нельзя. Но рядом с ванной есть питьевой кран, откуда фирменный напиток можно дегустировать, не прерывая лечебные процедуры. А после посетители могут заказать массаж с пивным экстрактом, компрессы из солода или отдохнуть на кровати-имитации сеновала.

В Азии вот уже 2000 лет из поколения в поколение переходит метод лечебного массажа с помощью… ножей. Его делают повсюду: до пандемии в Тайване точки можно было найти, просто гуляя на улице или в торговом центре. Daoliao (что переводится как «терапия ножом») обладает исцеляющим потенциалом как для тела, так и для души. Такой массаж распространился на Японию во времена династии Тан (более 1000 лет назад), а на Тайване появился после гражданской войны в Китае (в 1940-х годах). У терапевтов есть определенные правила, которым нужно следовать. Например, если они в плохом настроении, им не следует делать ножевой массаж, иначе они передают клиенту плохую энергию.

Здание Интегратрона в пустыне Мохава (Калифорния, США) с виду похоже скорее на полевую обсерваторию, нежели на центр эмоциональной перезагрузки. Но попадая внутрь, клиенты чувствуют, будто время остановилось и началось волшебное таинство. Там их ждут мягкие шезлонги и лежанки, а также несколько кварцевых чаш. Их удивительные звуки способны ввести в состояние легкого транса даже того, кто ни разу не пробовал медитировать. Автор центра считает, что те, кому довелось побывать внутри Интегратрона, стареют медленнее.

В санаториях азербайджанского города Нафталан вам предложат искупаться в черном золоте – нефти. Нафталановыми ваннами лечат кожные и ЛОР-заболевания, урологические и гинекологические, суставные и мышечные боли, последствия стресса. В среднем курс длится почти 3 недели. Нефть подогревается до 36-38 градусов и заполняет ванну. Пациент проводит в ней не больше 10 минут. По окончании процедуры тело очищают специальными скребками и протирают салфетками. После рекомендуется принять душ и отдохнуть около часа. Оздоровление не требует ежедневных процедур. Врачи рекомендуют соблюдать перерыв в 1-2 дня.