Египет снизил цены: сколько стоит поехать на праздники

Для тех, кто еще не знает, где проведет новогодние праздники, появилась отличная возможность отправиться в Египет. Если два месяца назад три дня проживания в отеле стоили 200 тысяч, то теперь отельеры рекордно снизили цены на горящие туры. О том, сколько сейчас стоит поехать в Египет — в материале “Рамблера”.

На празднование самого Нового года многие отели Египта уже забронированы, мест в них практически нет, а если они и появляются, то стоят очень дорого. Гораздо дешевле будет вылететь четвертого или пятого января, когда все салаты уже точно будут съедены. Именно на эти даты отельеры и туроператоры серьезно снизили цены.

Самый дешевый тур в Египет обойдется вам в 45 тысяч рублей за двоих на 10 дней, если вы будете готовы вылететь пятого числа. За эту сумму вы получите перелет, а также проживание в трехзвездочном отеле с питанием по системе “Все включено”. Однако это самый дешевый, но не самый комфортный вариант. В отеле есть бассейн с морской водой, но от пляжа он расположен крайне далеко.

Более комфортные по расположению отели будут стоить немного дороже. Возможно нужно будет пожертвовать системой “Все включено”. Так, отели в Хургаде, расположенные на берегу, будут стоить около 60 тысяч на двоих на восемь дней. При этом питание остается “Все включено”, с системой “Полупансион” выходит дешевле на восемь тысяч.

Если вы хотите отдых в пятизвездочном отеле, то здесь цены уже будут не такими впечатляющими, но все еще низкими относительно того, что было раньше. Самый дешевый отель в категории “пять звезд” в Египте будет стоить 68 тысяч за восьмидневное проживание с включенным питанием.