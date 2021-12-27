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2 часа назад

Чем опасен коктейль «Спокойной ночи, Золушка»

В Бразилии, как известно, все ходят в белых штанах, а в лесах живет много диких обезьян. Эта страна привлекает туристов со всего мира, но у наших соотечественников к ней особое отношение благодаря популярным сериалам. Однако расслабляться в стране карнавала не стоит, а пробовать местные напитки нужно крайне осторожно. Подробности — в статье «Рамблера».

Чем опасен коктейль «Спокойной ночи, Золушка»
Фото: PixabayPixabay

Любая поездка — это еще и гастрономическое путешествие, но в бразильских барах и ночных клубах стоит соблюдать элементарную осторожность. Иностранным гостям могут предложить специфический коктейль, который называют «Спокойной ночи, Золушка». Это адская смесь из клофелина, флунитразепама и гамма-оксимасляной кислоты (ГОМК), которую добавляют в бокал со спиртным. Причем действовать такой напиток начинает уже через несколько минут.

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Человек стремительно пьянеет, может рассказать незнакомцам абсолютно все, а потом проваливается в глубокий сон, который длится от двенадцати до двадцати четырех часов. В этом состоянии он ничего не чувствует, поэтому такой коктейль часто используют мошенники, убийцы и насильники. После пробуждения жертва страдает амнезией. Впрочем, есть опасность, что человек может умереть во сне — смесь препаратов может спровоцировать остановку сердца, продолжительную задержку дыхания и рвоту, в которой может захлебнуться спящий человек.

Есть и более специфические последствия. Иногда выживший после такого коктейля некоторое время страдает кошмарами, психозами, приступами ярости. Но иногда возникают и прямо противоположные симптомы — вялость, апатия, спутанность сознания. Все зависит от дозировки каждого лекарства в коктейле и индивидуальной реакции организма.

Поэтому путешествуя по экзотическим странам Южной Америки стоит проявлять разумную бдительность: не пробовать напитки из рук незнакомцев, не демонстрировать большое количество наличности, не носить с собой ценных вещей, держать средства на разных карточках, хранить документы, украшения, карты и деньги в сейфе отеля и не садиться в общественный транспорт по вечерам. Такси, как ни странно, надежнее.

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